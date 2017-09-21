Şiddet mağduru "Garip"e yuva aranıyor

Gaziantep'te boynuna bağlanan kemerle yerde sürüklendikten sonra yaklaşık 20 metre derinlikteki mağaraya atılan ve kurtarıldıktan sonra "Garip" adı verilen köpeğe yuva aranıyor.Sağ arka ayağındaki kırık nedeniyle bacağı alçıya alınan köpeğin tedavisi, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde sürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki gün kuruma gelen ihbar üzerine kurtarma ekiplerinin harekete geçtiğini söyledi. Köpeğin itfaiye ekibi tarafından 20 metre derinliğindeki mağaradan kurtarıldığını anlatan Özsöyler, köpeğin ilk muayenesinde sağ arka ayağında kırık, sağ ön ayağında ise zedelenme olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Özsöyler, köpeğin zaman kaybedilmeden kliniğe getirildiğini belirterek, "Köpeğimizin ayağı yaklaşık 15 gün alçıda kalacak. Daha sonra alçı çıkarılıp rehabilitasyonuna başlanacak." dedi.Köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Özsöyler, şunları kaydetti:"Bilindiği üzere köpek, önce yerlerde sürüklenmiş, daha sonra da yüksekten atılmış. Yaşadığı travma nedeniyle geldiği andan itibaren yeme güçlüğü çekiyordu. O yüzden arkadaşlarımız damar yolu açarak besleme yapmıştı. Ama şimdilerde yavaş yavaş yem almaya başladı. Tedaviyi gerçekleştiren ekibimiz kimsesiz olduğu için köpeğe 'Garip' adını verdi. Köpeğimizin tüm tedavilerini yaptıktan sonra onun sahiplendirilmesi için çalışma başlatacağız. Garip'in yaşadığı travmayı atlatmasını sağlayacak yeni bir yuva arıyoruz."