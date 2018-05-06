Keçiören'in Kamil Ocak Mahallesi Ertaş Sokak'ta yoğun yağış nedeniyle kaldırım ve yollarda maddi hasar meydana geldi. Belediyeye ait çok sayıda vidanjör şehrin çeşitli noktalarındaki yol, köprü altı ve sokaklarda tıkanan rögarlara müdahale etti, polis ve itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi.

AA'nın haberine göre, polis ekipleri, tedbir amacıyla bazı yollarla köprü altı geçişlerini araç trafiğine kapattı. Kuvvetli yağışın kent genelinde aralıklarla gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.





EVİ SULAR İÇİNDE KALDI, GÖZYAŞLARI SEL OLDU



DHA'nın haberine göre, Ankara'nın Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturan Songül Şahin'in evinin duvarı yıkıldı. Bir anda bastıran yağmur suları, Şahin'in yatak odasına doldu. Yatak odasını gördüğünde şoka uğrayan Şahin, gözyaşlarına boğuldu. Yatak odasına bakarak ağlayan Şahin, "Evim kalmadı ki benim. Duvar falan kalmadı. Allah'ım yardım et bana. Hiç bir şeyim kalmadı" diye feryat etti.

Mahalle sakinleri de Şahin'in kapıcılık yaparak bu evi aldığını ve eşinin işsiz olduğunu belirterek komşularına yardım istediler.

"BİR TANE ENGELLİ ÇOCUĞUM VAR, ONU ZOR KURTARDIM"



İHA'nın haberine göre, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evi sular altında kalan Necdet Yerli, ''Ön taraftan ve arkadan sel bastı. 2 metreye yakın su girdi içeri. Tüm eşyam gitti, kullanılamaz hale geldi. Birkaç kez bu başıma geldi. Yağmur çok şiddetli yağdı. Bir tane engelli çocuğum var onu zor kurtardım. Kendimizi güçlükle dışarı attık'' dedi.

Ekiplerin çalışması aralıksız şekilde devam ediyor.

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