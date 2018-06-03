İstanbul’dan 27 Mayıs’ta Avcılar’daki evlerinden ayrılarak kayıplara karışan Batuhan D., Berfin Nazlı B. ve Ömer Berkay B.’den aileleri 4 gün boyunca haber alamadı. Polise başvuran aileler, ayrıca bir televizyon kanalındaki programa da giderek yardım istedi. Yapılan araştırma sonucunda, kayıp 3 çocuğun kışları İstanbul’da yaşayan, yazları ise Tokat Zile’ye giden Garip Y. (44) isimli kişinin yanına gittikleri öğrenildi. Polisin geçen perşembe günü Garip Y.’nin yanından aldığı çocuklar, verdikleri ifadede aile içi şiddet nedeniyle evden ayrıldıklarını söyledi. Çocuklar, Tokat’ta Sevgi Evi’ne yerleştirildi.

‘CEZALANDIRIYORDUK’

Evden kaçan çocuklardan Nazlı B. ve Ömer B., ailelerine verilmeyi kabul etti. Ancak Batuhan D.’nin ailesini istemediği öğrenildi. Her 3 çocuğun da daha önce birçok kez evden kaçtığı belirtildi. Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre aileler, çocuklarının şiddet iddialarını reddederek şöyle konuştu: “Daha önce defalarca evden kaçmışlardı. Her anne-baba gibi evden kaçmasınlar diye cezalandırıyorduk. Birkaç tokat atmışızdır. Çocuklarımıza şiddet ya da aşırı bir şey uygulamadık.”

AİLESİ BATUHAN’I ALMAYA GİTMEDİ

Ömer Berkay B. ve Berfin Nazlı B.’nin aileleri, Tokat’a giderek çocuklarını aldı. Ömer Berkay B.’nin babası Vasfi B., “Çok mutluyum. Artık umutlarımızı kesmiştik. ‘Ya ölüsü ya dirisi’ dedik. Allah yardım etti çok şükür” dedi. Evlerinden kaçmaya bir anda karar verdiklerini ve otobüs biletlerini ise Garip Y.’nin aldığını söyleyen Ömer Berkay B. ise “Tokat’ta iş bulup çalışarak para kazandıktan sonra tekrar eve dönecektik. Batuhan dönmek istemedi. Biz sadece Berfin’le dönmek istedik. Batuhan evine de gitmek istemedi. Yurtta kalmak istedi. Buna karakolda kendi karar verdi” diye konuştu. Geceyi Niksar’da bir çocuk yurdunda geçiren Berfin Nazlı B. de ilçeye giden yakınlarına teslim edildi. Ailesinin yanına dönmek istemediğini ifade eden çocuklardan Batuhan D.’yi almaya ise ailesinden kimse gitmedi. Batuhan D.’nin yurtta kalmaya devam edeceği öğrenildi.

GARİP Y. SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan çocukları beraberinde Zile’ye götüren Garip Y., polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sorgulandı. Cumhuriyet savcılığına sevk edilen şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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