Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Side Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında yeni eserler gün ışığına çıkarıldı. Antik kentte geçen aylarda ayakta duran bir kadın ve bir erkek heykeli bulunarak koruma altına alınmıştı. Devam eden kazı çalışmalarında uzmanlar, giyimli ve düşmüş vaziyette iki erkek ile bir kadın heykeline daha ulaştı. Milattan sonra 3. yüzyıla ait eserleri koruma altına alan uzmanlar, buluntular üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

GİYİMLİ ERKEK HEYKELLERİ ROMA DÖNEMİNİN YÜKSEK MEMURLARI

"M binası" olarak adlandırılan yapıda ortaya çıkan nişlerin önünde bulunan heykellerin, giyimli ve düşmüş vaziyette olması dikkati çekiyor. Kazı alanında bulunan "porticus" içerisindeki başsız bir kadın heykeli ile ortaya çıkan giyimli 2 erkek heykeliyle, Roma Dönemi'ne ait yüksek memuriyetten kişilerin tasvir edildiği düşünülüyor. Nişlerde ayakta durması beklenen heykellerin yere düşmüş vaziyette olması da uzmanların incelemeleri açısından önem taşıyor.

HEYKELLER YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLMİŞ OLABİLİR

Öte yandan, açıklamada uzmanların heykellerin yeniden şekillendirilmiş olabileceğine yönelik tahminlerine de yer verildi.

Buna göre, uzmanlar, milattan sonra 4. yüzyılda M binasının güney porticusunun yeniden yapısal olarak değiştirilmesi sırasında oluşturulmuş nişlere yerleştirilmek üzere heykel gerektiğinde, daha önceki yüzyılda yapılmış olanların kullanıldığını ve bu sırada da heykellerin baş kısımlarının yeniden yontularak yeni portre betimlemelerinin yapıldığını tahmin ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sabri Alanyalı ise milattan sonra 4. yüzyılda baş kısımları yeniden yontularak yeni portre betimlemeleri olan heykellerin tekrar kullanılmasının Geç Roma Dönemi için oldukça yaygın bir gelenek olduğunu bildirdi.

Alanyalı, "o dönemde yaşanan ekonomik krizden dolayı bu şekilde kullanımların zorunlu tutulduğu" değerlendirmesinde bulundu.