Side, MS. üçüncü yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun kontrolünde önemli bir ticaret merkeziydi. Side tatilinde ziyaret edebileceğiniz harabelerin listesi arasında Apollon ve Athena Tapınakları, amfitiyatro, orijinal ana cadde, agora ve su kemeri sistemi sayılabilir. Ayrıca eski bir Roma hamamı kompleksinde bulunan Side Müzesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. Muhteşem ve hala o eski ihtişamını koruyan Aspendos Tiyatrosu'nu da mutlaka görmeniz gereken yerler arasında olmalı...İşte Side'nin tarihi ve turistik yerleri...

SİDE'DE GEZİLECEK YERLER...

Geçmişte Side, her türlü suçlu, korsan ve kaçan köleler için bir sığınaktı. Aynı zamanda Küçük Asya'daki en büyük köle pazarıydı. Günümüzde bu şehir, koruma altında bulunan, büyük bir açık hava müzesi haline gelmiştir. İşte bu büyüleyici güzellikteki Side'den birkaç gezilecek tarihi ve doğal güzellikteki yer...

APOLLON TAPINAĞI

Yarımadanın ucundaki üç tapınak grubunun en iyi korunmuş tapınağı, Yunan güzellik tanrısı, ışık, sanatın hamisi ve Muses'ın rehberi olan Apollo'ya adanmış bir tapınaktır. Antik Side'de basılmış bazı paralar, tapınağının önünde duran Apollon figürünü gösterir. Tapınak üzerinde Korint başlıklı sütunlar bulunmaktadır. Tapınağın her bir uzun kenarı 11 sütun ve her iki kısa kenar 6 sütun ile süslenmiştir. Sütunların üstlerinde yer alan friz, Medusa'nın kafalarını tasvir ediyor. Apollon Tapınağı, 30 x 16 metre boyutlarındadır.

ATHENA TAPINAĞI

Yunan bilgelik, sanat ve stratejik savaş tanrıçası Athena'ya adanmıştır. 35x15 metre boyutlarındaki tapınağın uzun kenarlarına 13 sütun kısa kenarlarında 6 sütun vardı.

SİDE MÜZESİ

5. yüzyıldan kalma bir Roma hamamının içinde yer alan Side müzesi, etkileyici bir heykel koleksiyonuna, lahitlere, kabartmalara ve madeni paralara sahiptir. Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait kabartma yazı, kabartma, Yunan asılların Roma dönemi kopyaları, torsos, tapınak, mezar stelleri, portreler, ostotekler ve müzede sergilenen sütun kaideleri bulunmaktadır.

SİDE TİYATROSU

MS 2. yüzyılda inşa edilen Side'nin görkemli tiyatrosu 20.000 seyirciyi ağırlayabilir ve yakınlardaki Aspendos Tiyatrosu'nun rakibidir. Sahne binasının duvarlarında komedi ve Tragedya da dahil olmak üzere, figürlerin ve yüzlerin kabartmaları bulunur. Geç Roma İmparatorluk Dönemi gladyatör dövüşleri ve hayvan dövüşlerinin yapıldığı tiyatro, Bizans Dönemi'nde açık hava kilisesi olarak kullanılmıştır. Apollon Tapınağı, Athena Tapınağı ile birlikte Bizans Bazilikası içinde yer almaktadır.

ANITSAL ÇEŞME (NYMPHAEUM)

Side'deki en önemli nymphaeum. Su kemeri ile aynı dönemde inşa edilmiştir. Onun içinde, üç katlı nymphaeum binası, su tankının üzerinde yükselen zengin bir şekilde dekore edilmiş cepheyle süslenmiş. Üç niş içeren yapının en alt katı hala ayaktadır. Antik çağda su bu yapıdaki açıklıklardan aktı. Nymphaeum'u süslemek için kullanılan heykeller ve kabartmalar artık Side'deki yerel Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

SİDE HALK PLAJI

Side'nin kumku ana plajı merkezin kuzeyindedir ve çevresi tatil köyleriyle çevrelenmiştir. Side Caddesini takip ederek, otogarın karşısındaki Şarmaşık Sokak'tan sola döndüğünüzde karşınıza çıkar. Side Tiyatrosu'ndan sahile düzenli dolmuş seferleri yapılmaktadır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER