Batı Afrika ülkesinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen genel seçimlerde oyları doğrulamak için blok zinciri teknolojisinden faydalanıldı.

İsviçreli blok zinciri şirketi Agora tarafından Sierra Leone’un en kalabalık bölgesi olan Western District’te uygulanan servis, oy kullanma işleminden sonra her bir oyun özelleştirilmiş blok zinciri sistemine işlenmesini sağladı.

Blok zinciri teknolojisi, tıpkı kripto para transferlerinde olduğu gibi oylarda da kişilerin kimliğini anonim tutarken, gerçekleştirilen işlemlerin şeffaf şekilde görülmesini sağlıyor. Agora şirketi, bu uygulamanın Sierra Leone’da şeffaf bir seçim süreci sağlanmasına katkı yapacağını umuyor.

Sierra Leone’da kullanılan her bir oy, yalnızca seçimin güvenliğinden sorumlu yetkililerin ulaşabildiği özel bir blok zinciri ağında depolandı. Bu sayede, blok zinciri ağına işlenmiş olan oyların sayımında herhangi bir usulsüzlük yapılabilmesinin önüne geçildiği düşünülüyor.

Agora CEO’su Leonardo Gammar, blok zinciri teknolojisinin Afrika’da ve dünyanın geri kalanında bir hayli artan oy hırsızlığı ve manipülasyonu problemlerinin önüne geçebileceğine inandığını söyledi.

Adayların seçimlerde çoğunluk oyunu alamaması nedeniyle, halk ikinci tur için 27 Mart’ta yeniden sandık başına gidecek.

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