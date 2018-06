HT Cumartesi'nde yer alan habere göre, New York’un en iyi “kokoreççisi”, sakatatlarıyla ünlü Mario Batali’dir. Seven var sevmeyen var ama, “Kulağından tırnağına kadar her yerini yemek, hayvana saygıyla ilgili bir şeydir” sözüne katılmayan yok. Her şeyinden faydalanırken “sıfır atık” hedefi de doğaya en büyük saygı olabilir. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Emine Erdoğan’ın açılışını yaptığı “Atıktan Sanata” isimli sergi, bu konuya dikkat çekiyor.

Emine Erdoğan’ın mutfağında başlattığı “sıfır atık” uygulamasıyla kamuoyunda farkındalık yaratmayı amaçlayan sergide, Adnan Ceylan, Asaf Erdemli, Murat Ilgar ve Murat Yıldırım Çakar gibi genç sanatçcıların 16 eseri yer alıyor.

PROJENİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Sıfır atık konusunda toplumun bilinçlenmesinin önemine dikkat çeken Emine Erdoğan, sergiyi açarken yaptığı konuşmada, “Mütevazı bir insanımdır ama bu konuda kendimle gurur duyuyorum. Herkesin sıfır atık konusuna eğilmesi gerekiyor” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Erdoğan’ın destek verdiği 12 aylık uygulaması sonucu 101 ton kâğıt karton, 28 ton plastik, 8.8 ton cam, 5 ton metal, 2 ton yemek atığı, 5.2 ton organik atık, 2110 litre bitkisel yağ, 2 ton kompost ve 1717 adet ağaç kazanıldı. Toplamda değerlendirilen atık miktarı 150 ton. Kazancın artması için, Sıfır Atık Projesi’nin uygulanması konusunda bütün ev hanımlarından, işadamlarından, kurumlardan ricada bulunan Erdoğan, konunun önemini şöyle anlattı: “Çünkü geri dönüşüm çok büyük bir konu. Gerçekten hem ülke ekonomisine getirisi var hem de sağlıklı sebze meyve yememiz için, çocuklarımızın sağlığı için önemli...”

ÇÖP YERİNE DÖNÜŞÜME

Tüm atıkların kaynağında ayrıştırılması esasıyla uygulanan Sıfır Atık Projesi kapsamında, bugüne dek 15 bin kamu görevlisine eğitim verildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, Başbakanlık, TBMM, TRT gibi kurumlar resmi olarak “sıfır atık” uygulamasına geçti. 2023’te ise tüm Türkiye’de uygulamaya geçilmesi hedefleniyor.

"Sergi açılışına orta öğretim ve lise öğrencileri de katıldı. Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, gençlerle birlikte atıkları çöp yerine özel kumbaralara attı, organik atıklardan elde edilen kompost gübreyi kullanarak bitki dikti. "