Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne 1500 başvuru geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, projenin tüm kamu ve özel kurumlardan büyük ilgi gördüğünü belirtti. Sıfır Atık Projesi’yle ilgili çalışmalar konusunda bilgi veren Öztürk, “Türkiye genelinde 1500 kamu kurumundan projenin uygulanması için başvuru aldık. Projemiz nisan ayında Ankara’daki 230 kamu kurumunda, 2023 yılında ise Türkiye genelinde uygulanacak” dedi. Projenin bakanlık binasında 6 aydır uygulandığını vurgulayan Öztürk, bu süre içinde bin ağacın kesilmekten kurtarıldığını ve 100 ton değerlendirilebilir atık çıktığını belirtti. Projeyi kamu kurumlarının ardından alışveriş merkezi gibi toplu yaşanan yerlerde de uygulamayı amaçladıklarını kaydeden Öztürk, “Proje, aktif çalışan sayısı bin ve üzerinde olan kamu kurumlarında uygulanmaya başlayacak, ardından Türkiye geneline yayacağız. Nisan ayına kadar uygulamanın başlayacağı kurumlarda eğitimlerin tamamlanmasını ve projenin hayata geçmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

‘ATIKTAN ÜRETİLEN GÜBRE CAN KATIYOR’

Sıfır atık projesi kapsamında yemek atıklarından doğa dostu ve organik gübre üretildiğini belirten Öztürk, “Kompost gübrelerimiz toprağa can katıyor. Toprakla yüzde 10 oranında karıştırıldığında bitkilere canlılık kazandırıyor, toprağın hava almasını sağlıyor. Bu sayede bitkiden alınan verimi artırıyor” dedi.

77 TON ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ana hizmet binasında projenin başladığı günden bu yana:

58 ton kâğıt toplandı

14 ton plastik toplandı

77 toplam ton atık ekonomiye kazandırıldı.

Alışkanlıkların değiştirilmesiyle 980 ağacın kesilmesi önlendi.

11 ton sera gazı salımı azaltıldı.

6 ton cevherin kullanımı engellendi.

‘ÖNCELİKLİ HEDEF KAMU BİNALARINDA BAŞLATILAN PROJENİN KISA ZAMANDA TÜRKİYE’YE YAYILMASI’

Emine Erdoğan, dünyada birçok ülkenin başlıca sorununun atık yönetimi olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de atık yönetiminin kamu ve özel sektör işbirliği ile en iyi şekilde gerçekleştirileceğine inandığını kaydeden Emine Erdoğan “Öncelikli olarak kamu binalarında başlatılan projenin kısa zamanda tüm Türkiye’ye yayılması, projenin öncelikli hedeflerindendir” dedi. Emine Erdoğan, Türkiye’nin önde gelen kamu kurumlarını, belediyeleri, üniversiteleri, sanayi kuruluşlarını, medyayı, ilgili sektörleri ve vatandaşları kampanyaya destek vermeye çağırdı.

SIFIR ATIK PROJESİ NEDEN BAŞLATILDI?

Kaynakların verimli yönetimi kaçınılmaz çünkü 1900 yılına göre;

Kişi başı enerji tüketimi 3 katına

Hammadde kullanımı 2 katına

Dünya nüfusu 5 katına çıktı.

1 TON ATIK KÂĞIDIN GERİ KAZANIMI İLE;

17 ağacın kesilmesi önlenir.

12.400 m3’e kadar sera gazı engellenir.

2.4 m3 atık depolama alanından tasarruf edilir.

Metal ve plastik geri kazanımı ile %95 enerji tasarrufu mümkün.

Geri kazanılan her 1 ton cam için 100 litre petrolden tasarruf ediliyor.

6 aylık sürede projeye 1.500 kamu kurumu başvuru yaptı.

Proje nisandan itibaren Ankara’daki 230 kamu kurumunda uygulanacak.

Eylül 2017’de kamuoyuna duyurulan proje için Çevre Bakanlığı, atık dönüşümü ile ilgili tanıtım broşürleri hazırladı.