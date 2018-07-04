

İnternette yayınlanan Sıfır Bir dizisi 3 sezonu geride bıraktı. 4. sezonda 4 bölümü yayınlanan dizi 5. bölümüyle izleyici karşısına çaıkmaya hazırlanıyor. Sıfır Bir 4. sezon 5. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte dizinin müdavimleri Sıfır Bir 4. sezon 5. bölüm ne zaman? sorsunun cevabını araştırmaya başladı.

Peki Sıfır Bir 4. Sezon 5. Bölüm ne zaman? İşte cevabı...

SIFIR BİR 4. SEZON 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

Sıfır Bir'in 4. sezon 4. bölümü geçtiğimiz hafta yani 28 Haziran Perşembe günü BluTV'de yayınlanmıştı. Adana'da çekilen dizinin 4. Sezon 5. bölüm fragrmanı ise getiğimiz günlerde yayınlanmıştı. 4. sezon 5. bölüm ise Perşembe günü yayınlanacak.

SIFIR BİR DİZİSİ NEYİ ANLATIYOR

Yönetmen koltuğunda Kadri Beran Taşkın'ın oturdupu Sıfır Bir dizisi Adana'nın getto mahallelerinin hikayesini anlatıyor. Uyuşturucuya, kadın ticaretine ve mahalleliye sırtını dönenlere karşı amansız bir mücadeleye giren Savaş, Cio, Özgür, Sarsılmaz ve Anafor'un çarpıcı yolculuklarına tanık olduğumuz dizinin arka planına grafiti, rap ve sokak kültürü hakim.