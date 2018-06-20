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Cadde'nin haberine göre; Daha önce makyajsız ve dağınık saçlarıyla bir parkta otururken objektife yansıyan şarkıcı Göksel, internet sitelerinde “Görenler tanıyamadı” başlığıyla çıkan haberlerden sonra arkadaşlarına dert yandığı, bu duruma çok canının sıkıldığını ve artık sokağa makyajsız çıkmayacağını söylediği iddia edilmişti.