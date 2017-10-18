SIG Sauer silahlara film gibi operasyon

Konya'dan İzmir'e getirilen 8 adet SIG Sauer marka tabancayı satmak isteyen iki kişi saatlerce süren takibin ardından yakalandı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre; İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'dan İzmir'e satmak için ABD üretimi SIG Sauer silahları getirildiği bilgisine ulaştı. Çalışmalara başlayan İzmir polisi, silahları getiren iki kişiyi takibe aldı. Uzun süren takibin ardından Karabağlar ilçesinde filim sahnelerini artmayan operasyon ile şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil dururuldu. Ekipler araçta yaptıkları aramada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Türk Polis Teşkilatı'nın artık kullanmayacağını açıkladığı ABD yapımı 9X19 mm çapındaki SIG Sauer tabancadan 8 adet buldu.
Bunun üzerine araçtaki F.S.E. (27) ve Ş.D. (29) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "silah ve mühimmat ticareti" suçlaması ile soruşturma evrakı düzenleneceği ve adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
ALMAN-İSVİÇRE ORTAKLIĞI İLE YOLA ÇIKMIŞTI, GÜNÜMÜZDE ABD'DE ÜRETİLİYOR
Hem tabanca, hem de yarı otomatik silah olarak özel kuvvet birimlerinin tercih ettiği SIG Sauer, Almanya ve İsviçre ortaklığı ile yola çıkmıştı. Günümüzde ise ABD'de üretiliyor ve modifikasyonları da yine ABD'de yapılıyor.
- SIG Sauer
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Misafir 6 dakika öncene sig saueri kuru sıkıdan çevirme sahte sig sauerler. :)00
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Misafir 9 dakika önceFilim değil film.00
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Misafir 21 dakika öncesen bize satmassan el altından sattıklarını toplarız piyasadan kardeş :grinning:00