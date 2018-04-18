Türkiye’de ölümlerin yüzde 23’ü sigara gibi tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle meydana geliyor. Bu konuda bir önlem alınmazsa bu sayı korkunç bir hal alacak.

Sigara kaynaklı ölümlerin Türkiye’de 10-12 yıl içerisinde yılda 100 binlerden 250 binlere yükseleceğini söylemek mümkün. Ülkemizde 2028 yılına kadar sigaraya bağlı ölümlerin toplamda 2.5 milyon kişinin canına mal olacağı uyarısında bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatime Yavuz, önemli bilgiler verdi.

BEYİN KANAMASI VE KANSER GİBİ PEK ÇOK HASTALIĞIN SORUMLUSU...

Sigaranın bir tanesi bile vücudumuza ve organlarımıza çok ciddi zararlar veriyor. İçerisinde eroin, kokain kadar güçlü bağımlılık etkisi yapan maddeler bulunuyor. Sigara; beyin kanaması, akciğer kanseri, kalp krizi, KOAH gibi ölümcül hastalıkların en büyük sebeplerinden. Yapılan araştırmalara göre sigara 10 ölümcül hastalığın 6’sının sebebi arasında yer alıyor.

HEM FİZİKSEL HEM PSİKOLOJİK BAĞIMLI YAPIYOR

Sigara içerisinde yer alan nikotin maddesi bağımlılığın asıl nedeni. Yokluğunda anksiyete, konsantrasyon güçlüğü, huzursuzluk, depresyon gibi birçok belirti doğabiliyor. Ama unutmamak gerekiyor ki sigarasızlığa direnildiğinde bu etkiler de zamanla kayboluyor. Son yıllarda zararları bilindikçe sigarayı bırakma eğilimi de artıyor. Bu durumu ticari olarak değerlendiren kişiler, başarı vaatleri ile birçok tedavi çeşidi sunuyor. Akupunktur, hipnoz gibi yaklaşımların bilimsel bir dayanağı henüz bulunmuyor. Bunlar yerine yararı kanıtlanmış olan nikotin bandı, sakızı ya da ilaç destekli yöntemler kullanılmalıdır. Eğer bağımlılık yüksek ise bir uzmandan da yardım istemekte fayda var. Çünkü sigaranın, fiziksel bağımlılığı olduğu kadar psikolojik bağımlılığı da bulunuyor. Tekrarlanan sigara yakma isteği, ağıza götürme hareketleri, verdiği yalancı rahatlama hissi de sigarayı bırakmada zorlanmaya neden oluyor.

SAKIZ ÇİĞNEYİN, BAŞKA ŞEYLERE ODAKLANIN!

Sigarayı bırakmak için öncelikle sigarayı çağrıştıran uyaranları ortadan kaldırmanız gerekiyor. Yemekten sonra, çay ya da kahve ile sigara isteğiniz artacağından bu krizleri atlatmak için sakız çiğneyebilir, su içebilir ya da aklınızı meşgul edebileceğiniz aktiviteler bulabilirsiniz. Sigarayı bıraktığınız an faydasını görmeye başlayacaksınız. Sigarasız ilk 20’inci dakikada nabız ve kan basıncınız normale döner ve ilk günün sonunda kanda zehirli maddeler saptanmaz. Tam bir ay sonunda kalp damarlarınız normal boyuta ulaşıyor. Bir yılda kalp krizi iki kat azalırken beş yılsonunda kanser riski yarı yarıya iniyor. 10 yılın sonunda ise vücudunuz hiç içmemiş gibi yenileniyor.

DOĞMAMIŞ ÇOCUKLARI BİLE ETKİLİYOR

Kadınların hayatından 23, erkeklerinkinden ise 28 yıl çalan sigara; özellikle çocukları da olumsuz etkiliyor. Dumanında birçok zararlı madde bulunuyor. Sigara kullanan ya da dumanına maruz kalan anne adaylarının karnındaki bebek de henüz doğmadan zararlı kimyasallarla buluşmuş oluyor. 4 binden fazla kimyasal içeren sigara dumanına maruz kalan çocuklarda astım, akciğer ve solunum sorunları gibi birçok sorun meydana geliyor.

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