Türkiye’de ölümlerin yüzde 23’ü sigara gibi tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle meydana geliyor. Bu konuda bir önlem alınmazsa bu sayı korkunç bir hal alacak.
Sigara kaynaklı ölümlerin Türkiye’de 10-12 yıl içerisinde yılda 100 binlerden 250 binlere yükseleceğini söylemek mümkün. Ülkemizde 2028 yılına kadar sigaraya bağlı ölümlerin toplamda 2.5 milyon kişinin canına mal olacağı uyarısında bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatime Yavuz, önemli bilgiler verdi.
BEYİN KANAMASI VE KANSER GİBİ PEK ÇOK HASTALIĞIN SORUMLUSU...
Sigaranın bir tanesi bile vücudumuza ve organlarımıza çok ciddi zararlar veriyor. İçerisinde eroin, kokain kadar güçlü bağımlılık etkisi yapan maddeler bulunuyor. Sigara; beyin kanaması, akciğer kanseri, kalp krizi, KOAH gibi ölümcül hastalıkların en büyük sebeplerinden. Yapılan araştırmalara göre sigara 10 ölümcül hastalığın 6’sının sebebi arasında yer alıyor.
HEM FİZİKSEL HEM PSİKOLOJİK BAĞIMLI YAPIYOR
Sigara içerisinde yer alan nikotin maddesi bağımlılığın asıl nedeni. Yokluğunda anksiyete, konsantrasyon güçlüğü, huzursuzluk, depresyon gibi birçok belirti doğabiliyor. Ama unutmamak gerekiyor ki sigarasızlığa direnildiğinde bu etkiler de zamanla kayboluyor. Son yıllarda zararları bilindikçe sigarayı bırakma eğilimi de artıyor. Bu durumu ticari olarak değerlendiren kişiler, başarı vaatleri ile birçok tedavi çeşidi sunuyor. Akupunktur, hipnoz gibi yaklaşımların bilimsel bir dayanağı henüz bulunmuyor. Bunlar yerine yararı kanıtlanmış olan nikotin bandı, sakızı ya da ilaç destekli yöntemler kullanılmalıdır. Eğer bağımlılık yüksek ise bir uzmandan da yardım istemekte fayda var. Çünkü sigaranın, fiziksel bağımlılığı olduğu kadar psikolojik bağımlılığı da bulunuyor. Tekrarlanan sigara yakma isteği, ağıza götürme hareketleri, verdiği yalancı rahatlama hissi de sigarayı bırakmada zorlanmaya neden oluyor.
SAKIZ ÇİĞNEYİN, BAŞKA ŞEYLERE ODAKLANIN!
Sigarayı bırakmak için öncelikle sigarayı çağrıştıran uyaranları ortadan kaldırmanız gerekiyor. Yemekten sonra, çay ya da kahve ile sigara isteğiniz artacağından bu krizleri atlatmak için sakız çiğneyebilir, su içebilir ya da aklınızı meşgul edebileceğiniz aktiviteler bulabilirsiniz. Sigarayı bıraktığınız an faydasını görmeye başlayacaksınız. Sigarasız ilk 20’inci dakikada nabız ve kan basıncınız normale döner ve ilk günün sonunda kanda zehirli maddeler saptanmaz. Tam bir ay sonunda kalp damarlarınız normal boyuta ulaşıyor. Bir yılda kalp krizi iki kat azalırken beş yılsonunda kanser riski yarı yarıya iniyor. 10 yılın sonunda ise vücudunuz hiç içmemiş gibi yenileniyor.
DOĞMAMIŞ ÇOCUKLARI BİLE ETKİLİYOR
Kadınların hayatından 23, erkeklerinkinden ise 28 yıl çalan sigara; özellikle çocukları da olumsuz etkiliyor. Dumanında birçok zararlı madde bulunuyor. Sigara kullanan ya da dumanına maruz kalan anne adaylarının karnındaki bebek de henüz doğmadan zararlı kimyasallarla buluşmuş oluyor. 4 binden fazla kimyasal içeren sigara dumanına maruz kalan çocuklarda astım, akciğer ve solunum sorunları gibi birçok sorun meydana geliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.