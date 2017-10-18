Menopozun kadınlar tarafından olumsuz algılandığını ancak hayatın sonu değil, aksine yeni bir başlangıç olduğunu söyleyen Op. Dr. Başak Öndeş, sigara kullanan bir kişinin 2 yıl erken menopoza girme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Adet düzensizliği, ateş basması, aşırı terleme ve istemsiz kilo alımının kadınların menopoz sürecinde yaşadığı olumsuz etkilerden sadece birkaçı olduğunu belirten Dr. Öndeş, kadınların bu dönemi kişiye özel tedaviyle sağlıklı bir şekilde geçirmelerinin mümkün olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Başak Ovayurt Öndeş, "18 Ekim Dünya Menopoz Günü" öncesinde menopozu sağlıkla geçirmenin yolları hakkında bilgi verdi.
SÜREÇ 6 YILA KADAR UZAYABİLİR
Bir yıl adet görmeyen kadının menopoz sürecine girdiğini belirten Op. Dr. Başak Ovayurt Öndeş, "Kadının hormonal, biyolojik bir takım değişiklikler yaşadığı, bunların sonucunda da menopoz belirtilerinin gözlendiği dönem perimenopoz olarak adlandırılır. Bu 6 ayda sürebilir, 5-6 yıla kadar da uzayabilir. Belirtilerin başlamasından menopoza kadar geçecek süreyi söyleyebilmek mümkün değildir. En sık görülen belirtiler arasında düzensiz adet kanamaları, ateş basmaları, gece terlemeleri, uyku bozuklukları, ani duygu durum değişiklikleri, libidoda azalma, kilo almaya yatkınlık, konsantrasyon güçlüğü, vajinal kuruluk hissi sayılabilir" dedi.
EGZERSİZİ RUTİN HALE GETİRİN
Menopoz dönemindeki kadınların gerekli tıbbi değerlendirmelerden geçmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Öndeş, dikkat edilmesi gereken hususları şu sözlerle anlattı: "Sağlık açısından en temel iki sorun osteoporoz ve kalp damar hastalıkları. Bunların yanı sıra depresyon açısından diyabet, hipertansiyon, obezite, varis, damar tıkanıklığı gibi hastalıklarda gözden geçirilmeli. Menopozu tetikleyen en büyük etken sigara kullanımı. Sigara içen kadınlar yumurtalarını erken kaybederek menopoza 2 yıl önce girme tehdidiyle karşı karşıya kalırlar. Menopoz sonrası cinsel yaşam devam eder. İstenmeyen gebelik endişesi ortadan kalktığı için daha özgür bir cinsel yaşam sağlanır."
- 18 Ekim Dünya Menopoz Günü
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