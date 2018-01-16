"Sigara içen Crohn hastasının tedavi şansı neredeyse hiç yok"

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, bir çok hastalığa zemin hazırlayan ya da hastaların tedaviye cevap vermesini engelleyen sigaranın, bir bağırsak hastalığı olan Crohn'da daha da tehlikeli olduğunu bildirdi.

İHA'nın haberine göre; Prof. Dr. Gümürdülü, sigara kullanımının tedavi sürecini olumsuz etkilediğini de belirterek, "Crohn'u yenmek isteyen hastalar, sigarayı hayatından çıkarmak zorunda" dedi. Prof. Dr. Gümürdülü, Crohn hastalığının, nedeni bilinmeyen, tamamıyla iyileşmeyen, cerrahi müdahale gerektirebilen ciddi bir rahatsızlık olduğunu söyledi.

Hastalığın en yaygın belirtisinin "karın ağrısı" olduğu söyleyen Prof. Dr. Gümürdülü, "Bağırsak tıkanmaları olabilir, fistüller gelişebilir, inflamatuvar hastalık agresif seyredebilir. Kilo kaybı, ateş, çocuklarda büyüme-gelişme geriliği devamlı veya zaman zaman Crohn hastalığının bulguları olabilir. Crohn hastalarının dörtte birinde bağırsak dışı hastalıklar da izlenir. Bunlar en çok deride, eklemlerde, gözde, karaciğer ve safra yollarında, böbrek ve idrar yollarında, damar kalp ve akciğerlerde olur" diye konuştu.

Hastalığın yüz binde 200 oranında, daha çok kadınlarda, ortalama 30-40 yaşları arasında görüldüğüne işaret eden Prof. Dr. Gümürdülü, Crohn hastalığının nedeni bilinmese de oluşumunu genetik ve çevresel faktörlerin tetiklediğini kaydetti.

"EN ÖNEMLİ FAKTÖR SİGARA"

Hastalığın en önemli nedenlerinden birisinin sigara olduğuna işaret eden Prof Dr. Gümürdülü, "Sigara, Crohn hastalığında üzerinde en çok çalışılan ve en iyi tanımlanmış risk faktörüdür. Sigara içenlerde Crohn hastalığı gelişme riski içmeyenlere oranla daha fazla. Ameliyat olmayan Crohn hastalarında hastalığın seyrinde sigaranın olumsuz etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Ameliyat olan hastalarda ise sigara kullanımının devam etmesi daha yüksek hastalık aktivasyonları, artmış endoskopik nüksle beraber görülmektedir. Ayrıca sigara içenlerde Ameliyat sonrası klinik rekürrens oranında belirgin şekilde artış olduğu tespit edilmiştir" şeklinde konuştu.

"TEDAVİ ŞANSI NEREDEYSE YOK"

Sigara kullanan hastaların ameliyat riskinin, kullanmayanlara göre iki kat daha fazla olduğunu dile getiren Prof. Dr. Gümürdülü, "Sigarayı bırakmak artan bu riski ortadan kaldırır. Crohn hastası için kanserden tehlikeli olan sigarayı kullanan hastaların tedavi şansı ise neredeyse hiç yok" ifadelerini kullandı. Gümürdülü, sigarayı bırakmanın en az hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar kadar fayda sağlayabileceğini de vurguladı.

"HASTALAR BİLGİLENDİRİLMELİ"

İlaç tedavisine başlanmadan önce hastaların sigara kullanımının olumsuz etkileri konusunda bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Gümürdülü, şunları kaydetti: "Sigara içmenin hastalık aktivitesi ve komplikasyonların gelişimi üzerinde doğrudan etkili bir risk faktörü olduğu bugün kesin olarak bilinmektedir. Crohn hastalığı tanısı konulan tüm hastalar sigara içmenin olumsuz etkileri konusunda mutlaka bilgilendirilmeli ve sigarayı bırakmaya teşvik edilmelidir."

"HEKİMLER TARAFINDAN TAKİP ÖNEMLİ"

Crohn hastalığının tedavisinde gastroenteroloji uzmanları tarafından uygun dozlarda verilen ilaçlar ve düzenli takip ile hastalığın iyileştiğini belirten Gümürdülü, "Genellikle agresif ilaç tedavisine cevap vermeyen, komplikasyonlar gelişen hastalarda cerrahi tedavi tercih edilir. Bazen cerrahi tedavi, ilaç tedavisine bağlı gelişen yan etki zararlarının önlenmesinde tercih edilebilir. Ancak tedavinin ardından Crohn hastalığı tekrar alevlenmeler gösterebilmektedir. Bu durum hastaların uzman hekimler tarafından takibinin ne kadar önemli olduğunu göstergesidir. Crohn hastalığında özellikle 10 yılın üzerindeki hastalarda kanser riskinin ciddi derecede arttığı bilinmektedir. Bu yüzden hastaların bir gastroenteroloji uzmanı tarafından takibinin düzenli olarak yapılması, periyodik olarak kolonoskopi kontrolleri kanser gelişiminin (prekanseröz lezyonların) erken saptanması açısından büyük önem taşır" dedi.

Crohn hastalığı

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