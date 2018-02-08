Günümüzde dünyada 1,3 milyar kişinin sigara içtiğini ve içenlerin yüzde 80’inin gelişmekte olan ülkelerde yaşadığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, şu bilgileri verdi: “Dünyada 5,4 milyon insan, yani her 6 saniyede bir kişi tütün tüketiminden kaynaklı nedenlerle hayatını kaybetmektedir. Tüketim böyle devam ederse 2030 yılında bu sayının 8 milyon kişi olması beklenmektedir.

Dünyada ve ülkemizde en sık kullanılan tütün ürünü sigaradır. Sigara dumanı içinde katran, karbon monoksit (CO) gibi çeşitli gazlar, uçucu maddeler ve nikotin gibi toksik ve karsinojenik özellikte 5000’den fazla sayıda kimyasal bileşen bulunmaktadır. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) sigarayı 1. Derece kanser yapıcı madde olarak kabul etmiştir.”

20 KRONİK, 50 ÖLÜMCÜL HASTALIĞA YOL AÇIYOR

Sigaranın Türkiye’de ve dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edildiğini ifade eden Burgazlıoğlu, “Ülkemizde sigaranın sebep olduğu ölümlerin sayısı trafik, terör, iş kazasına bağlı diğer ölümlerin toplamından 5 kat daha fazladır. Sigara içimi, 50 kronik, 20 ölümcül hastalığa yol açmaktadır. Sigara akciğer kanseri oluşumunun yüzde 90’ından sorumludur. Sigara içenlerde içmeyenlere göre akciğer kanseri gelişme riski 20 kat artmıştır.”

Sigara, içenlerin ömrünü ortalama 14.5 yıl kısaltır. Sigara içen her 5 kişiden birinin yaşamını erken kaybettiği gösterilmiştir. Buradan çıkarak değerlendirme yapılırsa, tam dolu bir jumbo jetin düşmesiyle hayatını kaybedecek kişi sayısı kadar insanın, tüm dünyada her saat başı sigara nedeniyle hayatını kaybettiği bilinmektedir" dedi.

PASİF İÇİCİLERDE AKCİĞER KANSERİ RİSKİ YÜZDE 32 ORANINDA ARTIYOR

Burgazlıoğlu, sigara dumanına maruz kalan insanların da risk altında olduğuna dikkat çekerek “Pasif maruziyetle alınan dumandaki toksik ve kanserojen maddeler sigara içenin aldığı dumana göre daha fazladır. Örneğin pasif olarak tütün dumanına maruz kalmakla akciğer kanseri riski yüzde 32 oranında artmaktadır” şeklinde konuştu.

SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYENLERE ÖNERİLER

Türkiye’nin tütünle mücadele eden ilk 4 ülke arasında yer aldığını, sigarayı bırakmanın mümkün olduğunun ve bu süreçte asla karamsarlığa düşülmemesi gerektiğinin önemle altını çizen Uzman Dr. Başak Burgazlıoğlu, şu tavsiyelerde bulundu:

● Öncelikle sigarayı bırakmayı gerçekten istemek gerekiyor. Sigarayı bırakamayacağınızı asla düşünmeyin ve karamsarlığa izin vermeyin.

● Bırakmak için mutlaka kendinize bir gün belirleyin. Belirlediğiniz gün çok uzak ya da çok yakın olmasın. Kendinize hazırlanmak için süre tanıyın. Bırakma konusundaki kararlılığınızı yakınlarınıza bildirin.

● Sigarayı bırakmayı isteme nedenlerinizi bir kağıda yazın ve görebileceğiniz yerlere asın, yanınızda taşıyın. Her gün mutlaka bu nedenleri tekrar edin.

● Sigarayı hatırlatacak eşyaları (çakmak, sigaralık, küllük gibi) kaldırın. Cebinizde veya çantanızda sigara ve çakmak taşımamaya özen gösterin.

● Sigara içme isteği uyandıracak ortamlardan bir süreliğine uzak durun. Sigarayı çağrıştıracak ortamların yeniden düzenlenmesini sağlayın; sigara içilen koltuğun veya masanın yerinin değiştirilmesi, perdelerin yıkanması, evin temizletilmesi gibi.

● Şiddetli sigara içme isteği geldiği zaman biraz dolaşın, oda değiştirin. Bir meyve yiyin ya da su için. Kafanızı sigara düşüncesinden uzaklaştıracak işlerle uğraşın. Sigarayı neden bıraktığınızı hatırlayın. Derin nefes alıp verin. Bu istek beş altı dakika sonra geçecektir.

● Tek başınıza zorluklarla başa çıkamayacağınızı düşünüyorsanız mutlaka profesyonel destek alın. İş yeri hekiminize veya bir sağlık kuruluşuna başvurun.”

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