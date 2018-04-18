Sigara kaçakçılarından şaşırtan yöntem

Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatıyla KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği göz açtırmıyor. Adeta kaçakçıların korkulu rüyası haline gelen Diyarbakır polisinden kaçmak isteyen kaçakçılar ise her defasında yöntem değiştiriyor.

Habertürk haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre polis ekipleri, Silvan yolu üzerinde yaptıkları uygulamada bir kamyoneti durdurdu. Geniş çaplı arama yapan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, koltuk altındaki aküye bağlanmış bir buton gördü. Butona bastıklarında ise kasa bölümünde bulunan özel yapılmış zula kapağı açıldı.

Kaçakçıların yöntemini ortaya çıkaran polis, 11 bin kaçak sigaraya el koydu. Aracın sürücüsü R.D de gözaltına alındı.

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