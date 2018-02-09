Sigara vücuttaki her organa zarar vermektedir ve birçok hastalık ile ilişkisi bilinmektedir. Oluşan farkındalık sonrasında sigarayı bırakma düşüncesi olan kişilerin, sigarayı bıraktıktan sonra aldıkları kilolar ve aşırı yağlanmaya bağlı sağlık problemleri bu dönemde ortaya çıkan sorunlar arasındadır.

Diyetisyen Öznur Bircan Oktay düşünülenin aksine sigara bırakırken kilo almamanın mümkün olduğunu, beslenmede ufak değişimler ile bu sürecin kolaylıkla yönetilebileceğine değiniyor.

SİGARAYI BIRAKTIKTAN SONRA NEDEN KİLO ALINIR?

Sigarayı bırakan herkes kilo alacak diye bir kesinlik yok; fakat nikotinin vücuttan uzaklaşması sebebiyle metabolizma hızında biraz azalma olması, sigarayı bıraktıktan sonra damak tadının eski haline gelmesi ve sigaranın el alışkanlığı yerine yüksek kalorili besin koyulması dolaylı olarak kiloda artışa neden olabilir.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRİN, İDEAL KİLONUZA KAVUŞUN

Sigarayı bıraktıktan sonra düzenli egzersiz ve günlük yaşantınıza 3 litre su ekleyerek bedeninizi sağlıklı olmaya bir adım daha yaklaştırabilir ve yavaşlayan metabolizmanızı eskisinden çok daha fazla hızlandırabilirsiniz. Sağlıklı yaşam motivasyonu ve sağlıklı beslenme ile kilo almak yerine ideal kilonuza kavuşabilirsiniz.

SİGARAYI BIRAKANLARA BESLENME TAVSİYELERİ

Bitki çaylarını beslenmenize ekleyin. Karanfil, melisa ve tarçın kabuğu ile yapılan çay sigaraya duyulan isteği ve bırakmaya bağlı sinirliliği azaltır.

Kahve ve çayı azaltın. Kafeinli içecekler sigara isteğini artıracağı için ilk bırakılan dönemde uzak durulmasında fayda vardır.

Beslenmenize yarım su bardağı domates suyu ekleyin. Domates suyu ve sigara beyinin aynı bölgesini uyardığı için sigarayı bıraktıktan sonra ilk bir ayı daha rahat geçirmenizi sağlayacak olan bir antioksidandır. Sigarayı bıraktıktan sonra oluşabilecek kan şekeri düzensizliklerinde oluşan tatlı isteğinizi kuru meyve taze meyve ve sütlü tatlılar gibi hafif tatlılar ile giderin.

Yemekten sonra sigara isteğini azaltmak için mümkünse yemeği bitirdikten sonra dişler fırçalanmalı ve yemek tadı ağızda kalmamalıdır.

KURUYEMİŞLERE DİKKAT!

Sigara yerine konulan çekirdek, fındık, fıstık, badem gibi kuruyemişler sağlıklı olmasının yanı sıra yüksek kalorili oldukları için çok fazla tüketildiklerinde kilo artışı görülmektedir. Antioksidan ve C vitamini sigaranın verdiği zararları azaltmaya ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yardımcı olur. Sigara ile oluşan el ve ağız alışkanlığını v sigara içme dürtüsünü azaltmak ya da antioksidan ve C vitamini içeriği ile zengin çiğ sebze ve meyve tüketebilirsiniz. Sizi oyalaması için tatlandırıcı içeren sakızlar çiğneneyebilirsiniz.

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