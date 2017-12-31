Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Toprak, sigarayı bırakma sürecinde özellikle internetten ne olduğu bilinmeyen bitki ve macunları sipariş etmenin son derece tehlikeli olabileceğini belirterek, bilimsel olarak henüz kanıtlanmamış, evrensel kabul görmemiş yöntemlere daima şüpheli bakılması gerektiğini bildirdi.

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ'NDEN ÜCRETSİZ İLAÇ DESTEĞİ

AA'nın haberine göre; Toprak, yeni başlangıçlar anlamına gelen yeni yılın, sigara gibi kötü alışkanlıklardan kurtulmak için de büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak, Türkiye genelindeki 400'den fazla Sigara Bırakma Polikliniği'nin ücretsiz ilaç desteği sağladığını ve böylece sigara bırakma sürecinde önemli bir destek sunduğunu belirtti.

Sigarayı bırakmanın faydalarının kısa sürede ortaya çıktığını, 2 saat içinde nikotinin vücudu terk etmeye başladığını, 12 saat sonra kandaki karbonmonoksit seviyesinin normale döndüğünü, 3 ay sonra ise kalp krizi riskinin azalmaya, akciğer fonksiyonlarının ise artmaya başladığını aktaran Toprak, "Bu yılbaşında, kendinize vereceğiniz sözler arasında ilk sırayı 'sigarayı bırakmak' alsın" ifadelerini kullandı.

İNTERNETTEN NE OLDUĞU BİLİNMEYEN BİTKİLER VE MACUNLAR ALINMAMALI

Prof. Dr. Toprak, sigaranın en önemli bağımlılık yapıcı maddelerden biri olduğunu ve bırakılmasının sayısız fayda sağlayacağını anlattı.

Bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış sigara bırakma yöntemlerini 3 ana başlıkta özetleyen Toprak, bunların terapötik yöntemler, davranışsal tedavi ile ilaç tedavisi olduğunu belirtti.

Toprak, bunların dışındaki hiçbir yolun bilimsel olarak kanıtlanmadığını ve kişilerin kulaktan dolma önerilerle sigarayı bırakmayı denememeleri gerektiğini aktararak, şunları kaydetti: "Sigarayı bırakma sürecinde, özellikle internetten ne olduğu bilinmeyen bitkiler ve macunlar sipariş etmek son derece tehlikeli olabilir. Bilimsel olarak henüz kanıtlanmamış, evrensel kabul görmemiş yöntemlere daima şüpheli bakmalıyız. Bu gibi yöntemlerde en dikkat etmemiz gereken nokta yan etkilerdir. Bu nedenle bilimden ayrılmamayı öneriyorum. Sigara bırakma sürecinde irade ve kişinin kararlı olması elbette çok önemli bir faktör. Ancak kişi tereddütlü bile olsa, onlarla yaptığımız destekleyici ve bilgilendirici birkaç görüşme sonrası pek çok kişi hayatını ve sağlığını olumsuz etkileyen bu alışkanlıktan kurtulmak istiyor. Bırakmaya çok zor karar verip çok başarılı şekilde bırakarak ömür boyu içmeyen hastalarımız oluyor. Bırakma başarımızın önündeki en büyük engel kişinin çevresinde sigara içenlerin olmasıdır. Bunun dışında yoksunluk belirtilerinin çok olması, kilo alımı, yeterince destek almama da olumsuz etkilemektedir. Ancak bunların hiçbiri aşılamayacak engeller değildir. Artık sigara bıraktırma başarısı oldukça yüksektir ve bu saydığımız olumsuz etkilerin hepsi için hastalarımıza destek yöntemler önerebiliyoruz."

"EN BÜYÜK YARDIMCILARDAN BİRİ SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ"

Sağlık Bakanlığı destekli Sigara Bırakma Polikliniği'nin bu konuda en önemli ve güvenilir merkezler olduğunu vurgulayan Toprak, şu değerlendirmede bulundu: "Sağlık Bakanlığımız, halkımızın sigarayı bırakmasına yardımcı olabilmek için önemli yatırımlar yapıyor. Bakanlık kontrolünde üç aşamalı sıkı bir eğitim sonrası verilen sertifikayla Sigara Bırakma Polikliniklerinde çalışan hekimlerimize vatandaşlarımız güvenle başvurabilir. Başka yerlerde çözüm aramaya gerek yok. Sigara Bırakma Polikliniklerinde çalışan hekimler tarafından yazılan ilaçların devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanması da bu merkezlere başvuruları artırmaktadır. Bu sayede bırakmak isteyenler mali kaygı taşımadan başvurabilmekte daha fazla kişiye hizmet ulaştırılmaktadır. Bu konuda hekimlerimize de çok büyük sorumluluk düşmektedir. Bakanlık destekli Sigara Bırakma Polikliniklerine yönlendireceğimiz her sigara bağımlısı, hayatını değiştirmek için önemli bir fırsat yakalamış olacaktır."

Prof. Dr. Dilek Toprak, nikotin yoksunluk semptomları olarak tanımlanan huzursuzluk, kendini kötü hissetme, konsantrasyon bozukluğu, iştah artışı ve sigara isteği gibi sorunların sigarayı bırakmada önemli bir engel olduğunu ancak uygun davranışsal tedavi yöntemleri ve ilaçlarla bu semptomların zamanla azaldığını bildirdi.

Kadınların en çok korktuğu kilo alma endişesinin ise egzersiz, uygun diyet ve yine davranışsal terapilerle desteklenerek kontrol altına alınabileceğine işaret eden Toprak, "İştah artışının en önemli nedeni kişinin yemeklerin gerçek lezzetini almasıdır. Yani sigara içerken tat duygusu zayıflamışken, bırakılmasıyla yemeklerin tadını alarak daha fazla yeme isteği olabilmektedir.

Sigara içme isteği geldiğinde ortam değiştirme, ağzı çalkalama, diş fırçalama, salatalık havuç gibi düşük kalorili atıştırmalıklar yeme faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Dilek Toprak

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