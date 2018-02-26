Sakarya’nın Adapazarı İlçesi’nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası internet kafe işletmecisi İbrahim Değerli, 7 yıl önce sigarayı bıraktı. Gazete Habertürk'ten Kaan Oktar'ın haberine göre sigara almak için her gün harcadığı parayı biriktiren Değerli, 7 yılda motosikletiyle toplamda 100 bin kilometrelik yolculuk yaptı.

Bugüne kadar Türkiye’nin her yerini gezdiğini, son olarak ise Gürcistan, Azerbaycan ve İran’a gittiğini belirten 37 yaşındaki Değerli, “Bugüne kadar aldığım en iyi kararlardan biri sigarayı bırakmaktı, diğeri ise bu parayla kültür yolculukları yapmak oldu. Bundan sonra da gezmeye devam edeceğim. Yola çıkmaktan korkmayın, sorunlar yaşayın, çünkü bunların tamamı güzel hatıralar olarak kalıyor. Yeni yollar, yeni ülkeler ve yeni insanlar tanıdım. Çok misafirperver davrandılar, inanın bu yolcuğum sonrasında çok daha fazla heveslendim. Bir sonraki rotam Balkan ülkeleri olacak” dedi

Yolculuğu sırasında birkaç kez düştüğünü ifade eden Değerli, “Çevredekilerin yardımıyla motosikleti kaldırabildim” diye konuştu.

‘KARDEŞİM DİYE SARILDILAR’

Gürcistan’da 8 gün kaldıktan sonra Azerbaycan’a geçtiğini söyleyen Değerli, “Sınır kapısında sıkı bir aramadan geçirildim. Ama ülkede gezerken Türk olduğumu söylediğim her yerde ‘Kardeşim’ diyerek sarıldılar, ikramlarda bulundular.

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İran’a gitmek için sınır kapısına ulaştığımda saat 03.00’tü. Gümrük kapısı kapalı olduğundan motosikletimi geçirmiyorlardı, bu yüzden orada sabahladım. İran’da navigasyonlar çok iyi çalışmadığından defalarca yanlış yollara girdim, tek bir sapak yüzünden rotamı yaklaşık 200 kilometre uzattım ama harika manzaralar keşfettim.

Tahran’a kadar birçok yere uğradım, yollarda beni durdurup fotoğraf çektirdiler. Otel adresi sorduğum insanlar zorla evlerinde misafir ettiler. Yakıt fiyatlarının çok uygun olması da İran’da yaptığım gezilerin daha uzun olmasını sağladı” ifadesini kullandı.

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