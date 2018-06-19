İstanbul, Aksaray Mahallesi Sulubostan Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 5’inci katında dün sabah saat 06.00 sıralarında çıkan yangın tüm evi sardı. İtfaiye ekipleri, hatalı park yüzünden sokağa girmekte büyük güçlük yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Ekipler söndürme işleminin ardından evde yaptığı incelemeler sırasında salonda bulunan koltukta yaşlı bir adamın cesedini buldu. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yanan cesedin evde tek başına yaşayan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Özdüven Özyener’e ait olduğunu tespit etti.

Olay yerinde yapılan ilk inceleme sonucu, yaşlı adamın elindeki sigarayla koltuğunda uyuyakaldığı ve yangının da sigaradan çıkmış olabileceği ileri sürüldü.

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