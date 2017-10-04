Kastamonu' da sığınma evinde yaşayan eşi 36 yaşındaki Naime Kaçakoğlu'nu, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü çıkışında tabanca ile öldüren aynı yaştaki E. K. ile onun babası M.K. ve ölen kadının kardeşi E. K., adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre olay, dün Candaroğulları Mahallesi'nde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü önünde meydana geldi. Belediyede 9 ay geçici işçi statüsünde çalıştıktan sonra sözleşmesi sona eren E.K., 6 aydır Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne ait sığınma evinde yaşayan 15 yıllık eşi 2 çocuğunun annesi Naime K.'yı, müdürlük çıkışında sığınma evine ait minibüse bindiği sırada tabanca ile sırtından vurarak öldürdü. Naime K.'ya eşlik eden kurum görevlisi Dürdane Ç. de bacağından yaralandı.

UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLMİŞ

Olayın ardından otomobille kaçan E.K., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Polisin soruşturmasında Kastamonu merkeze bağlı Karaş Köyü'nde oturan E. K.'ya, eşine şiddet uyguladığı için evden uzaklaştırma cezası verildiği; buna rağmen eve gidip şiddete devam etmesi üzerine Naime K.'nın 6 ay önce Aile ve Politikalar Müdürlüğü'ne başvurduğu ve jandarma eşliğinde sığınma evine yerleştirildiği belirlendi.

BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEYİNCE ÖLDÜRMÜŞ

Polisin ulaştığı bilgiye göre E.K., müdürlükte 15 yaşındaki oğullarıyla görüşen eşi Naime K.'nın yanına barışma teklifini iletmesi için kendi anne ve babasını da gönderdi. Ancak Naime K., kayınvalidesi ve kayınpederinin ilettiği eve dönme teklifini kabul etmedi. Kayınpeder M.K., görüşme biter bitmez dışarıda bekleyen oğlu E.K'yı telefonla arayarak eşinin teklifi geri çevirdiği bilgisini verdi. Buna sinirlenen E. K da müdürlükten çıkan eşini minibüse bindiği sırada arkasından ateş ederek öldürdü.

3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis, E. K. ile birlikte barışma teklifini kabul etmediği bilgisini ona veren babası M.K ve E.K'ya kaçarken ateş eden Naime K.'nın kardeşi E. K.'yı gözaltına aldı. 3 kişi, emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. E.K., polis eşliğinde adliyeye götürülürken yüzünü montuyla kapattı.