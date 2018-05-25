Sigma Olomouc - Mlada Boleslav karşılaşma önü

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Sigma Olomouc ile Mlada Boleslav, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 52 puanlı Sigma Olomouc 5. sırada bulunuyor, Mlada Boleslav 34 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Sigma Olomouc, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Mlada Boleslav, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 170 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sigma Olomouc kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, Mlada Boleslav sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Sigma Olomouc son haftadaki Teplice müsabasında 6-0 kazandı.

Mlada Boleslav ise Slovan Liberec karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Sigma Olomouc, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sigma Olomouc, kendi sahasında 18 gol attı, 5 gol yedi.

Mlada Boleslav, dış sahada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Mlada Boleslav 19 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.