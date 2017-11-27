Sigorta sektöründe önemli satın alma

İlgili resmî kurumlardan gereken onayların alınması sonrasında; Groupama Emeklilik’in bireysel emeklilik portföyü Fibaemeklilik’e geçecek. Fibaemeklilik, öncesinde CIV Hayat portföyünü devralmış, sonrasında ise Ergo Emeklilik’i satın almıştı.

Fibaemeklilik, Groupama Emeklilik ile yaptığı anlaşma ile fon büyüklüğünü yaklaşık 1,5 milyar TL’ye yükseltecek. Bunun yanında bireysel emeklilik sözleşme sayısını iki katına, acente sayısını da yaklaşık 750’ye yükseltiyor.





ÖZYEĞİN: ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin şöyle konuştu:

“Pazar doygunluğu ve genişleme kapasitesi bakımından özellikle bireysel emeklilik sektörünü hedef sektörlerin başında görüyoruz. İşte bu yaklaşımla Groupama Emeklilik’in bireysel emeklilik portföyünü devralmayı Fibaemeklilik için çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu devralmanın ardından müşterilerimize sunduğumuz özgün hizmetlerimizle yolumuza büyüyerek devam edeceğiz. Anlaşmamızın tüm taraflar için hayırlı olmasını diliyor, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimize emekliliğe giden yolda yanlarında olma sözü veriyoruz.”

Groupama Emeklilik Genel Müdürü Francis Desmazes iş birliğiyle ilgili şunları söyledi:

“Türkiye’de Groupama markası altında hayat dışı ve hayat sigortaları ile bireysel emeklilik alanında faaliyet gösteren grubumuz, global stratejisi doğrultusunda yeni bir yapılanmaya gitmektedir. Bu amaçla iş planlarımızı ve önceliklerimizi değerlendirerek bireysel emeklilik portföyümüzü, Türkiye’nin önde gelen gruplarından Fiba Holding bünyesinde faaliyet gösteren Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye devretme kararı aldık.



Bu süreçte, bireysel emeklilik müşterilerilerimiz için her şey doğal akışında devam edecektir. Önemle belirtmek isterim ki Türkiye’ye inancımız tamdır ve Groupama grubu olarak hayat dışı ve hayat sigortaları müşterilerine en iyi hizmeti vermek üzere, nitelikli dağıtım kanallarımız ile sürdürülebilir kârlı büyüme hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. BES portföyümüzün devrine ilişkin aldığımız bu kararın hayırlı olmasını dilerim.”