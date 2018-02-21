Sigortacılık Türkiye’nin 1.5 katı hızla büyüyor

Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer, sigorta dünya pazarında 4.7 trilyon dolarlık prim üretimi olduğunu, Avrupa pazarının 1.5 trilyon dolar, Türkiye pazarının ise 13 milyar dolara uluştığını söyledi.



Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Avrupa’da bin 620 dolar olan kişi başı prim üretiminin Türkiye’de 164 dolar olduğuna dikkati çeken Dinçer, “Gidecek çok yolumuz var. Türkiye büyüdükçe sigorta sektörü daha hızlı büyüyecek. Son beş yılda pazarın büyüme trendinde olduğunu görüyoruz. Elementer sigorta pazarı yıllık ortalama yüzde 18, hayat sigortası pazarı yıllık ortalama 23, BES fonları yıllık ortalama yüzde 31 büyüdü. Sigorta sektörü Türkiye’nin 1.5 katı hızla büyüyor” diye konuştu.



Dinçer, yeni nesil sigortacılığa odaklandıklarını vurgulayarak, “Dijital dönüşüme ciddi yatırım yapıyoruz. İş modelimizin tüm evreleri sorgulanıyor. Kişiye özel ürünler ortaya çıkıyor. Yeni nesil sigortacılıkta kazananı teknoloji belirleyecek. Bizim hedefimiz yeni nesil sigortacılığın lideri olmak” diye konuştu.



BES ŞİRKETLERİ İLE İLGİLİ



Dinçer, sigortanın mevcut yapısından dolayı elementer tarafta konsolidasyonun zor olduğunu, acentelerin tüm sigorta şirketleri ile çalışabilme imkânının satın almaları anlamsız kıldığını söyleyerek, “Bugüne kadar satın almalara elementer tarafta soğuk durduk. Hayat ve emeklilik tarafında daha fazla ilgiliyiz. Orada da nadiren çıkıyor fırsatlar. Banka işbirlikleri olan şirketler bizim için daha cazip” dedi.



İHTİLAL KALKIŞMA SİGORTASI BES’E 4 MİLYON DAHA



Yeni ürünler konusunda risklerin hızlı şekilde değiştiğini, birkaç hafta önce politik şiddet ürününü piyasaya sürdüklerini belirten Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen de “Türkiye’de ilk defa bir sigorta şirketi tarafından ortaya konulan bir ürün. Türkiye sigorta sektörü bugüne kadar grev, lokavt, ayaklanma ve terör dediğimiz sosyal olayları sigorta ederken politik şiddet ürünüyle ihtilal, kalkışma, iç savaş ve savaşı sigorta etmeye başladık. Çok büyük bir talep geldiğini söyleyebilirim” dedi.



AvivaSA Genel Müdürü Fırat Kuruca da 2017 yılında, 15.2 milyar TL fon büyüklüğü, yüzde 19.5 pazar payı, 900,000 BES katılımcı sayısı ve toplamda 2 milyonun üzerinde müşteriye ulaştıklarını söyleyerek, 2018 yılını da sektör lideri olarak kapatmayı hedeflediklerini belirtti. Kuruca bu yılın kalanında otomatik katılım ile 4 milyon kişinin daha sisteme girmesini beklendiklerini söyleyerek cayma oranını ise yüzde 50-60 civarında öngördü.



SABANCI GRUBU'NUN GÖZDE ŞİRKETLERİ



Dinçer, Sabancı Holding Sigorta Grubu’nun geçen yılın değerlendirmeleri ve beklentilerinin paylaşıldığı basın toplantısında Aksigorta ve AvivaSA’nın Sabancı Holding’in gözde şirketleri arasında yer aldığını belirtti.



Elementer sigortada pazardaki büyümenin yüzde 12 olarak gerçekleştiğini anımsatan Dinçer, şunları kaydetti:

“Bu aslında daha yüksek olabilirdi ama trafik sigortasına getirilen tavan fiyat uygulamasının olumsuz etkisi oldu. Elementer sigorta pazarında Aksigorta 2017’de yüzde 39 büyüyerek 2.6 milyar TL prime, AvivaSA hayat sigortası pazarında yüzde 51 büyüme ile 461 milyon TL prime, Bireysel Emeklilik’teki fon büyüklüğü ise yüzde 29 artışla 15.2 milyar TL’ye ulaştı.

2017 yılında Aksigorta yüzde 94 büyüme gerçekleştirerek 137 milyon TL, AvivaSA ise yüzde 38 büyüme ile 145 milyon TL UFRS bazlı net kâr elde etti.



‘AKSİGORTA YÜZDE 30 BÜYÜR’



Dinçer, “2018 yılında da Aksigorta’da yüzde 25-30 AvivaSA’da hayat sigortalarında sektörün üzerinde büyüklüğünde ise liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.



‘ZAYIFLAR OYUNDAN DÜŞECEK’



Dinçer, bugünden sonra teknolojinin şirketler arasında rekabeti şekillendireceğini, bazı şirketlerin rekabet gücünün daha üstün kalacağını söyleyerek, bu olduğu takdirde bu alanda zayıf olan şirketlerin muhtemelen yarıştan düşeceğini belirtti.