Türkiye Sigorta Birliği’ne (TSB) yeniden başkan seçilen Can Akın Çağlar, bir yıllık yönetim dönemini ve gelecek hedeflerini Gazete Habertürk’ten Rahim Ak'a anlattı. Hedeflerinin öncelikli sorunların yanı sıra sektörün büyütülmesi olduğunun altını çizen Çağlar, “Hükümetin açtığı yoldan hızla ilerleyerek 5 yılda farkındalık yaratarak büyümeye odaklanacağız” dedi. Hükümetin Orta Vadeli Plan’da (OVP) ortaya konulan bankacılık dışı finansal kesimlerin büyütülmesi stratejisini hayata geçirmek için 1 yıl önce start verdikleri çalışmaları hızlandıracaklarını anlatan Çağlar, şu anda toplam finansal sektörden yüzde 4 pay alan sigortacılıkta bu oranın yüzde 10’a çıkarılması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Bu vizyon ile sigortacılıkta 144 milyar lira olan aktif büyüklük böylece 300 milyar liraya ulaşacak.

BİRLİKTE BAŞKANLIK ANLAYIŞI VAR

Çağlar öncelikle ele alınacak sorunların ise trafik sigortasında var olan tavan fiyat uygulaması ve Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) büyütülmesi olduğunu dile getirdi. BES’in Türkiye ekonomisinin olmazsa olmazları arasına girdiğini kaydeden Çağlar, sigortacılığın büyümesi için sigorta bilincini artırmaya dönük çalışmaların da devam edeceğini belirtti. Çağlar, “Özellikle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Milli Eğitim Bakanlığı ile finansal okuryazarlığın geliştirilmesi için ortak çalışmaya devam edeceğiz. Bütün çabalarımızı sektörün 63 paydaşı ve bu şirketlerin çalışanları ile birlikte yaptık. Bundan sonra da gerçekleştireceğiz. Birlik’e birlikte başkanlık edeceğiz” diye konuştu.

TRAFİĞE KÖKTEN ÇÖZÜM

Çağlar, trafik sigortasında kökten çözüm için trafik kazalarının azaltılması amacıyla İçişleri Bakanlığı ile yakın çalışmaya başladıklarını, sorunun memleket meselesi olması dolayısıyla bu çalışmaların önümüzdeki dönemde hızlanarak süreceğini dile getirdi.

58 OYUN 57’SİNİ ALDI

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda Eureko Sigorta Genel Müdürü Can Akın Çağlar, 58 geçerli oyun 57’sini alarak rekor sayılabilecek bir oyla yeniden başkan seçildi.

YARGI İLE YAKIN ÇALIŞMA SORUN ÇÖZDÜ

1 yıl önce birlik başkanlığına seçilen Çağlar 1 yıllık icraat döneminde sigortacılar ile kamunun yakın işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini böylece iletişimsizlik kaynaklı birçok sorunun çözüldüğünü ifade etti. Özellikle Hazine Müsteşarlığı ile sık sık toplantılar düzenleyerek sorunları tespit etme ve çözümü çabasına girdiklerini hatırlatan Çağlar, şunları kaydetti: “Kamunun diğer kesimleri örneğin Rekabet Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile diyaloglar geliştirmek yol haritamızın mihenk taşlarındandı. Daha da önemlisi yargı ile kanun ve uygulamaların tüm olaylar için aynı kararın verilmesi yani yeknesaklık olmasını sağlamak en önemli sorunumuzdu. Yargıtay başta olmak üzere yüzlerce yargıç ile teknik çalışmalar yaptık. Otorite ve kamu ile yakın işbirliği içinde sorunlarımızı masaya yatırdık” dedi.