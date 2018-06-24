Siirt seçim sonuçları 2018

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Siirt Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Siirt 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 83.22 olarak belirlenirken, saat 21:23 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 88.9 duyruldu. Siirt 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Selahattin Demirtaş: 62.636 oyla yüzde 49.22 - Recep Tayyip Erdoğan: 54.986 oyla yüzde 43.21 - Muharrem İnce: 6.692 oyla yüzde 5.26 - Meral Akşener: 1.745 oyla yüzde 1.37 - Temel Karamollaoğlu: 1.095 oyla yüzde 0.86 - Doğu Perinçek: 103 oyla yüzde 0.08



Siirt 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Selahattin Demirtaş: 62.636 oyla yüzde 49.22Recep Tayyip Erdoğan: 54.986 oyla yüzde 43.21Muharrem İnce: 6.692 oyla yüzde 5.26Meral Akşener: 1.745 oyla yüzde 1.37Temel Karamollaoğlu: 1.095 oyla yüzde 0.86Doğu Perinçek: 103 oyla yüzde 0.08

Genel seçime katılımın yüzde 84.00 oranında sağlandığı Siirt il genelinde saat 21:23 itibarıyla sandıklar yüzde 87.9 oranında açıldı. 2018 Siirt seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 53.878 oyla yüzde 42.56 - Millet İttifakı: 5.277 oyla yüzde 4.17 oranında oy aldı. 2018 Siirt seçim sonuçları şu şekilde: HDP: 64.639 oyla yüzde 51.06 - AK Parti: 50.035 oyla yüzde 39.52 - MHP: 3.843 oyla yüzde 3.04 - CHP: 2.451 oyla yüzde 1.94 - İYİ Parti: 1.769 oyla yüzde 1.40 - SP: 1.057 oyla yüzde 0.83



Saat 21:23 itibarıyla 2018 Siirt seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 53.878 oyla yüzde 42.56Millet İttifakı: 5.277 oyla yüzde 4.17HDP: 64.639 oyla yüzde 51.06AK Parti: 50.035 oyla yüzde 39.52MHP: 3.843 oyla yüzde 3.04CHP: 2.451 oyla yüzde 1.94İYİ Parti: 1.769 oyla yüzde 1.40SP: 1.057 oyla yüzde 0.8316 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…