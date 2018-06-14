Siirt halkı, İslam aleminin en büyük mutluluk ve sevinç günlerinden biri olan Ramazan Bayramı'nı heyecanla bekliyor. Onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i oruç tutarak eçiren Siirtliler, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor. Halk arasında 'Şeker Bayramı' olarak da bilinen Ramazan Bayramı namazı Siirt'te saat kaçta kılınacak? İşte 15 Haziran Siirt bayram namazı saati...

SİİRT BAYRAM NAMAZI SAATİ! (RAMAZAN BAYRAMI 2018)

Siirt Ramazan Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor. Ramazan Bayramı, sabah kılınacak bayram namazının ardından idrak edilmeye başlanacak. Siirt Merkez'de Ramazan Bayramı namazı saati 05.33 olarak görülüyor.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden alınan bilgiye göre Siirt'in ilçelerinin bayram namazı saatleri:

SİİRT 5:33 BAYKAN 5:33 ERUH 5:32 KURTALAN 5:34 PERVARİ 5:31 ŞIRVAN 5:32

SİİRT'TE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ

Siirt'te, Ramazan Bayramı hazırlıkları dolayısıyla çarşı ve pazarda hareketlilik yaşanıyor. Helvacılar Çarşısı'nda özellikle her yaşa uygun giyim çeşitleri ve uygun fiyat koşulları vatandaşların ilgisini çekerken, bayramlık şeker ve kolonyanın yanında hediyelik eşyalara ilgi arttı. Şehrin en kalabalık caddesi olan Güres'te ise işportacıların kurdukları bayram tezgahlarına uğrayan vatandaşlar, yoğunluğa neden oldu. İşlerin yoğunluğundan memnun olan esnaf Mehmet Çelik, ramazan ayının bereketinden nasiplendiklerini belirtti. Uygun fiyatlara bayramlık şeker ve kolonya sattıklarını belirten Çelik, vatandaşları çarşı pazara davet etti.

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