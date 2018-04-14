Siirt Devlet Hastanesi’nin ilk kadın başhekimi olan Dr. Şeyda Kayhan’ın çocuklar ve kadınlar için gerçekleştirdiği sosyal çalışmalarını Habertürk’ün gündeme getirmesinin ardından, ülkenin dört bir yanından Siirt’e yardım yağdı.

Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre 25 gün içinde 800 yardım kolisi gönderildiğini belirten Kayhan, “Çok şaşkınım. İnsanlar arıyor, mesaj, mail atıyor. Neye ihtiyacımız olduğunu soruyor. Bazılarını bizden yardım isteyen okullara yönlendiriyoruz. Mehmetçiğe yönelik duyarlılığın aynısının bu yöredeki çocuklara da gösterilmesi bizi çok duygulandırdı” dedi.

Batman’ın Kozluk İlçesi’nde teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ı da unutmayan Kayhan, “Şehit öğretmenimizin görev yaptığı ilçenin Uzunçayır Başeğmez Köyü’ndeki öğrencilere 23 Nisan’a özel giyisiler hazırlattık. O çocuklar ilk kez bu yıl o giysilerle gösteri yapacaklar. Zamanında yanlış politikalarla kaybedilen çocuklar, dağa çıktılar. Bugünün çocukları ise yarının öğretmenleri, doktorları olacaklar” diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER