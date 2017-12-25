Siirt'te dün akşam saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş H.N.'nin, alacak verecek meselesinden dolayı, arkadaşı olan Uzman Çavuş G.T. tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Uzman Çavuş G.T. 155 polis ihbar hattını arayarak Uzman Çavuş H.N.'yi vurduğu itiraf etti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Siirt Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi'nde üzerinde dün akşam 18.00 sıralarında, Uzman Çavuş H.N. ile alacağı olan Uzman Çavuş G.T. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerinde G.T. kendisine ait silahla H.N.'ye 3-4 el ateş ettikten sonra kaçtı. Kurşunlardan ikisinin isabet ettiği H.N. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Evine giden G.T. akşam saatlerinde 155 polis ihbar hattını arayarak Uzman Çavuş H.N.'yi kendisinin vurduğu söyledi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından Uzman Çavuş G.T. silahıyla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Alınan ilk ifadesinde G.T.'nin, H.N.'den alacağı olduğu ve vermediği için çıkan tartışma sonucu vurduğunu söyledi belirtildi. Siirt Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Uzman Çavuş H.N.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Uzman Çavuş G.T.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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