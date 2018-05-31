Hepsi bir evde ele geçirildi

Siirt'te düzenlenen operasyonda, 3-4 bin yıllık olduğu değerlendirilen 86 gözyaşı şişesi ile tarihi eser niteliğinde 37 malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Afetevleri Mahallesi'nde yaşayan Ü.K'ye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

A.A'nın haberine göre, aramada 3-4 bin yıllık olduğu değerlendirilen 86 gözyaşı şişesi, 28 tarihi obje, 3 gümüş işlemeli tarak, 2 gümüş kemer, 2 bilezik, metal alaşımlı kulplu vazo ve üzerinde kadın figürü bulunan kabartma gümüş ayna olmak üzere 123 tarihi eser niteliği bulunan malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli hakkında soruşturma işlemi başlatılırken, ele geçirilen eserler incelenmek üzere Batman Müze Müdürlüğüne teslim edilecek.

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