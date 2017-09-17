Siirt'te 7 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, bugün Eruh kırsalında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca düzenlenen hava harekatıyla öldürüldü.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER