Siirt'te bakır ustası Bahattin Sobacı, Osmanlı döneminden kalma, 150-200 yıllık olduğu tahmin edilen siniyi gün yüzüne çıkardı.

DEDESİNDEN KALMA EŞYALARI KARIŞTIRIRKEN BULDU

İHA'nın haberine göre; Bakırcılar Çarşısı'nda baba mesleğini icra eden Bahattin Sobacı, dedesinden kalma evin bodrumunda eşyaları karıştırırken bulduğu paslanmış siniyi temizleyerek şekil verdi. Siniye şimdi paha biçemiyor.

İSPANYA'DA BÜYÜK KEŞİF! 127 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT

20 yıldır bakırcı ustası olduğunu söyleyen Sobacı, "Bu mesleği dedemden babamdan öğrendim. Elimize geçen eski bakırlar olsun yeni bakırlar olsun onları işliyoruz. Dekoratif ve motif işliyoruz. İşleme yapıyoruz hurda bakırları yeni hale getiriyoruz. İşlediğimiz bakırları da Batı'ya gönderiyoruz. 130-140'larda Siirt'te yaşayan bakır ustası olan gayrimüslimler vardı. O dönemlerde dedem olsun amcam olsun aynı işi yaptıkları için birbirlerine jest olsun diye, birbirlerine olan sevgilerini göstermek için bazı bakırlara kendi motiflerini işlemişler. Bir Müslüman bir Hristiyan'a simgeleyen bir yıldızı işlemiş bir gayrimüslimde bir Müslümana hilali, yıldızı işlemiş bunu birbirlerine jest olsun diye yapmışlar.

İNSANLIĞIN UTANÇ FOTOĞRAFI! BU HALDE BULUNMUŞTU, İŞTE SON HALİ!

"PAHA BİÇİLEMEYECEK KADAR GÜZEL"

Siirt'te yaşayan gayrimüslimlerle kültür alışverişinde bulunmuşlar. Zamanla bu kültür bakır parçalarına da yansımış. Müslümanın yaptığı bakır tasta gayrimüslim bir insanın ismi yazıyordu, gayrimüslimin yaptığı bir bakır tasta bir Müslümanın ismi yazıyordu. Bu ustaların kendince o insana jest olsun diye yaptığı işlemelerdi. Siirt'te bu kadar çok bakır ustası ve zanaatkârın olmasının tek sebebi o dönemde yaşayan gayrimüslimlerdi çünkü hepsi çok iyi ustaydı. Siirtlilerde çıraklıktan başlayarak o sanatı o ustalığı kaptı. Ve bizler de dedelerimizden öğrendiğimiz bakırcılık sanatını yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Bodrumda bakır eşyaları karıştırırken bulduğu 150-200 yıllık tahmin edilen paslanmış bin Sini bulduğunu aktaran Sobacı, bakır eşyanın paha biçilemeyecek kadar güzel olduğunu söyledi.