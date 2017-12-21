Siirt'te yapılan operasyonlarda, terör örgütü PKK tarafından saldırı yapmak için kazılan 2 tünelin bulunduğu Conkbayır Mahallesi'nde, vatandaşın ihbarı üzerine metruk bir evde yapılan aramada düdüklü tencereye tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan istihbarat üzerine yapılan operasyonda terör örgütü PKK tarafından kazılan iki tünelin bulunduğu Conkbayır Mahallesi'nde bomba bulundu. Mahalledeki metruk bir evde bomba olduğu ihbarı üzerine terörle mücadele ekipleri gece yarısı harekete geçti. Geniş güvenlik önlemleri alınarak metruk evde yapılan aramada, düdüklü tencereye tuzaklanmış ve taşlar arasına gizlenmiş 2 el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. Olası bir facia önlenirken bombaların 8-9 kilo olduğu belirtildi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması çerçevisinde 2 gündür 2 tünel ve bombanın bulunduğu Conkbayır ile Dumlupınar mahallelerinde polisin çalışması sürüyor.