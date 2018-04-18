Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarda, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, Huner isimli mayın arama köpeği öldü. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada "Huner adlı mayın arama köpeği operasyona katılan güvenlik güçlerimizin hayatını kurtarmıştır" denildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre; Siirt-Şırnak sınır hattında yer alan Yazlıca (Herekol) Dağı Ayva Tepe Bölgesi yakınlarında bir grup PKK'lı terörist tespit edilmesinin ardından dün gece saatlerinde hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyonda 7 PKK'lı terörist öldürüldü. Günün ağarmasıyla birlikte bölgede yapılan aramalarda, 4 kalaşnikof, 2 M-16, 1 Kanada menşeli makineli tabanca, 2 EYP düzeneği, 1 el bombası, 1 dürbün, 2 sırt çantası, 1 fotoğraf makinesi, 2 şarjör, 2 şemsiye ele geçirildi.

MAYIN ARAMA KÖPEĞİ ÖLDÜ

Yazlıca (Herekol) Dağı Ayva Tepe Bölgesi'nde devam eden operasyonlar sırasında, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na ait Labrador cinsi 8 yaşında olan Huner isimli mayın arama köpeği, tespit ettiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü.



VALİLİK: GÜVENLİK GÜÇLERİNİN HAYATINI KURTARDI

Siirt Valiliği tarafından yapılana açıklamada; "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Yazlıca (Herekol) Dağı Ayva Tepe Bölgesi'nde Jandarma Özel Hareket (JÖH) timlerin katılımıyla hava destekli icra edilen operasyonda görevli, Siirt İl Jandarma Komutanlığına ait Labrador cinsi 8 yaşındaki Huner adlı mayın arama köpeği 18 Nisan 2018 günü saat 09.50 sıralarında tespit ettiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölmüş, operasyona katılan güvenlik güçlerimizin hayatını kurtarmıştır" denildi.

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