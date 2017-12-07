Siirt'te istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araç kullanılamaz hale geldi.

İHA'nın haberine göre olay, Kooperatif Mahallesi 1707. Sokakta meydana geldi. Etkili olan yağışlardan dolayı saat 01.50 sularında İl Özel İdare Müdürlüğü'nün istinat duvarı ile birlikte cadde çöktü. Büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi emniyet şeridiyle kapattı. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de yaklaşık 7 metreden çöken istinat duvarı altında kalan 2 aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay ile ilgili tutanak tutuldu.

Siirt Belediye İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, meydana gelen olayın hemen akabinde kısa sürede olay mahalline gelerek incelemede bulunduklarını, yapılan çalışmalar sonucu büyük kısmı toprak altında kalan araçları bulundukları yerden çıkardıklarını söyledi.