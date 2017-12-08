Siirt'te kalbi delik olarak dünyaya gelen ve kapakçıklarında sorun bulunan 4 aylık bebek, Gaziantep'te yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

AA'nın haberine göre; 1,5 ay önce rahatsızlanınca ambulansla Gaziantep'e sevk edilen İsminaz Örüç, açık kalp ameliyatının ardından hastanedeki tedavi süreci tamamlanınca taburcu edildi.

Sağlık sorunları önemli ölçüde giderilen İsminaz bebeğin bir süre daha doktorların takibinde kalacağı ardından iki ameliyat daha geçireceği belirtildi.

"İKİ AMELİYAT DAHA GEÇİRECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Yıldız, hastaya yaptıkları ekokardiyografi incelemesinde kalbinde çok ciddi sorunlar tespit ettiklerini kaydetti.

Değerlendirmeler sonunda hastanın ameliyat edilmesine karar verdiklerini aktaran Yıldız, şöyle devam etti: "Hastanın kalbinin sol tarafının hiç gelişmediği, kalbin alt tarafında çok büyük bir delik, sol tarafındaki kapakçıkta da çok ciddi darlık tespit ettik. Ayrıca şah damarının iyi gelişmediği ve kalpteki problemlerin hastamızın akciğer tansiyonunu da yükselttiğini fark ettik. Hastamızı ameliyata hazır olacak şekilde tedavisini yaptık. Hazır hale gelince de ilk basamak açık kalp ameliyatını gerçekleştirdik. İsminaz bebek çok ağır bir açık kalp ameliyatı geçirdiği için belli bir süre uyutarak solunum cihazına bağlı takip edildi. Daha sonra yavaş yavaş uyandırarak solunum cihazından ayırdık. Belli bir süre yoğun bakımda takip ettikten sonra genel durumunun tamamen düzelmesi üzerine annesinin yanına verdik, hastamızın şu an genel durumu oldukça iyi. Hastamızı bugün taburcu ederek Siirt'e, evine gönderdik."

Yıldız ayrıca, İsminaz bebeğin belli aralıklarla iki ameliyat daha geçireceğini, sonrasında sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebileceğini sözlerine ekledi.

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