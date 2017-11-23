Siirt'te, koruma altındaki oklu kirpi öldürüldü

Siirt'te, bir ihbar üzerin durdurulan araçta, koruma altında olduğu belirtilen öldürülmüş oklu kirpi ile 12 canlı keklik ele geçirildi. Araç sürücüsüne 9 bin 500 lira para cezası uygulandı.
DHA'nın haberine göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, Pervari'den Siirt merkeze giden karayolu üzerinde polis ekiplerinin desteği ile uygulama başlattı. Bir araçta yapılan aramada 12 canlı keklik ile öldürülmüş 1 oklu kirpi bulundu. Ele geçirilen hayvanların satılmak için Siirt'e getirildiğini anlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli mühendis Faruk Türücü, hayvanları taşıyan araç sürücüsüne 9 bin 500 lira idari para cezasını uyguladıklarını söyledi.
"YANLIŞ İNANIŞTAN DOLAYI ÖLDÜRÜLÜYORLAR"
Siirt bölgesinde bulunan ve koruma altında olan oklu kirpi etinin vatandaşlar arasında kanser hastalarına iyi geldiğine inanalıdığını söyleyen Türücü, "Daha önce de koruma altında bulunan ve canlı halde şehir merkezinde satılmak üzere getirilen bir adet oklu kirpi ele geçirmiştik ve bu kirpiyi tekrar doğaya saldık. Ancak, bu kez yavru oklu kirpiyi ölü olarak bulduk. Bu kirpiler, halk arasında eti kansere iyi geldiği düşüncesiyle satın alınıyor. Ancak, bu konuda bilimsel hiçbir açıklama yok, tıbben herhangi bir bilgi de yok. Bu yanlış inanıştan ötürü koruma altında olan bu hayvanlar öldürülüyor" diye konuştu.
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