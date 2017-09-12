Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada "Aktaş köyündeki zehirlenme klor gazından kaynaklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıdı. 2 şüpheli yakalandı, 1 kişi aranıyor." denildi.

Siirt Merkeze bağlı olan ve dün akşam saatlerinde buldukları bir varilden sızan kimyasal maddeden 93 kişinin zehirlendiği Aktaş köyünde yaşam bugün normale döndü. Hastaneye kaldırılan 50 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edilip köylerine gönderilirken, 43 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kimyasal maddenin bulunduğu ve zehirlenme vakalarına yol açtığı belirtilen varil ise, incelenmek üzere köyden alındı.

43 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve dün akşam saatlerinde köylülerin bulduğu bir varilden sızan gazdan zehirlenmelerin yaşandığı Aktaş köyünde yaşam bugün normale döndü. Dün kusma ve bulantı şikayetleri ile Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan 93 kişiden 50'si tedavilerinin bitmesi sonucu taburcu edilip köylerine gönderilirken, 43 kişinin ise, tedavisinin sürdüğü belirtildi. Köye gönderilen bazı çocukların üzerinde hastanede giydirilen hasta kıyafetlerinin olduğu görülürken, zehirlenmelere yol açan ve içerisinde kimyasal madde olduğu belirtilen varil ise incelenmek üzere köyden alındı.

Yaşanan zehirlenme olayını anlatan köylüler, olayın dün akşam saat 17.00 sıralarında meydana geldiğini ve köy içerisinde ağır bir kokunun yayıldığını söylediler. Gelen kokudan ilk olarak çocukların etkilendiğini belirten köylüler, "Köyde ağır bir koku vardı ve bu esnada bazı çocuklar midesi bulanarak kustular ve daha sonra yetişkinler de etkilendi. Bizler çocuklarımızı evlere kapattık ve ambulansların gelmesini bekledik. Ambulanslar geldiğinde köyde bulunan tüm vatandaşların zehirlendiğini gördük, kimisi yerlerde yatıyordu kimileri ise kusuyordu"dedi.

Hastanedeki tedavilerinin arından köylerine geri geldiklerini ancak halen korktuklarını belirten bazı köylüler ise, "Dün yaşadığımız olayı unutamıyoruz. İlk başlarda ne olduğunu anlamadık ve bir anda herkes kusmaya başladı. Daha sonra buraya ambulanslar ve AFAD ekipleri geldi ve köy boşaltıldı. Bize bunu yapanları bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz"diye konuştular.

VALİLİK: ZEHİRLENME KLOR GAZI SIZINTISINDAN KAYNAKLANDI



Siirt'in Aktaş Köyü'nde dün akşam yaşanan zehirlenme olayı ile ilgili açıklama yapan Valilik, olayın 3 kişi tarafından köye getirilen klor tankının vanasının açılmasından kaynaklandığını ve konu ile ilgili soruşturma açıldığını açıkladı.



Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde merkez Aktaş Köyü'nde meydana gelen klor gazı sızıntısı sonucu 109 kişinin zehirlenme şikayeti ile Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:



"Olayın öğrenilmesiyle birlikte tüm ilgili kurumlar harekete geçirilerek, Aktaş Köyü'nde gerekli tedbirler alınmıştır. Yapılan inceleme ve araştırma sonucu, köy halkından C.Ç, C.C, A.K isimli şahıslar Kurtalan İlçe Belediyesinin su deposu mevkiinde buldukları klor tankını alarak köye getirdikleri ve merak sonucu vanasını açtıkları anlaşılmıştır. Vanası açılan tanktan yayılan klor gazından kısa sürede köy sakinleri etkilenmiştir. Tedbir amaçlı tahliye edilen köylüler saat 01.00 sıralarında tekrar köylerine dönmüşlerdir. Şüpheliler C.Ç. ve A.K. yakalanmış olup, C.C.´ye ulaşılmaya çalışılmaktadır. Konu ile ilgili Siirt Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma devam etmektedir."