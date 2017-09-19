Siirt Valisi Ali Fuat Atik, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ve İl Emniyet Müdür Vekili Sedat Özcan ile İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen basın toplantısında, Eruh ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen 12 PKK'lı teröriste ait ele geçirilen silahlar ve malzemelere ilişkin bilgi verdi.

Daha önce istihbarat birimlerinin etkin çalışması sonucunda Akmeşe bölgesinde iki grubun toplantı yapacağına ve Siirt'te büyük bir eylem hazırlığı içerisinde olduklarına dair aldıkları duyum üzerine operasyon başlattıklarını kaydeden Atik, operasyon esnasında da 12 teröristin ölü ele geçirildiğini anımsattı.

Bu grubun ne kadar önemini ele geçirilen malzemelerin gösterdiğini kaydeden Atik, arazide arama, tarama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

"AKMEŞE GRUBU TAMAMEN İMHA EDİLDİ"

Operasyon bölgesinde incelemelerde bulunacaklarını anlatan Atik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlimizde Akmeşe grubu olarak bilinen grup tamamen imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimize, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğüne, Alay Komutanı Albay Kemal Benek'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ciddi bir istihbarat çalışması neticesinde ilimiz için ciddi bir tehdit oluşturan iki farklı grubu birden imha ettik. Amacımız da Siirt il sınırında bütün terörü ve terör örgütünün uzantılarını etkisiz hale getirmektir."

Daha sonra operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlar basın mensuplarına gösterildi.

Ali Fuat Atik

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