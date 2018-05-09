HT Magazin'de yer alan habere göre, festivalin açılışında Göksel konser verdi.



Erhan Yazıcıoğlu’na Sanatta 50. Yıl, Hülya Koçyiğit ve Bulut Aras’a Yaşam Boyu Onur Ödülü takdim edildi. Ayrıca Birol Güven, Berat Yenilmez, Aydın Sarman, Faruk Sofuoğlu ve Mustafa Kemal Kuruçay’a teşekkür plaketi verildi.

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