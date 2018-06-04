Avukatı açıkladı: Bilinmeyen bir yerde saklanıyor

Ulaştığımız Sıla Aydın’ın avukatı Abdullah Yörük, Sıla Aydın’ın uzunca bir süre ortalıklarda görünmeyi düşünmediğini ve kimsenin bilmediği bir yerde can güvenliği nedeniyle saklandığını söyledi. Vatan Gazetesi'nden haberine göre, bazı kişilerin Sıla Aydın’a sözlü tehditlerle saldırdıklarının altını çizen avukat Yörük, “Çok yıprandı. Çiftlik Bank ile ilgili gündeme gelmesiyle tepkileri daha çok üzerine çektiğini düşünüyor. İnsanlar bir muhatap bulamadıkları için de Sıla Aydın’ı muhatap olarak hedef gösteriyor. Oysa ki Sıla Aydın’ın şirketle hiçbir bağı yok. Güvenlik nedeniyle bilinmeyen bir yerde saklanıyor” diye konuştu.

TOSUNCUK HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Mehmet Aydın’dan ayrıldığını söyleyen Sıla Aydın savcılığı verdiği ifadesinde, “Mehmet Aydın’ın eşi olmanın dışında bir suçum yok. Eşim Bursa’da çay bahçesinde asgari ücretle çalışıyordu. 2016’da tanıştık. O zamanlar hiç paramız yoktu. Mehmet Facebook’ta sürekli çiftlik oyunu (FarmVille ve benzeri oyunlar) oynuyordu. Sonrasında da yazılımcı bir arkadaşıyla Fame Game oyununu kurdu. Bu oyun da Facebook üzerinden oynanıyordu. Oradan kazanç elde edince Bursa İnegöl’de bir çiftlik kiraladı. Beni son 24 Şubat’ta aradı. Boşanma ile ilgili konuşurken kavga ettik. Bir sürü hakaret edip telefonu kapattı. Uruguay dışında Arjantin ve Dubai’den de geçici vatandaşlık almıştı” demişti.

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