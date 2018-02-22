Kısa bir süre önce uzun olan saçlarını kısa kestiren Sıla, saç imajında kısalmaya giderek takipçilerini şoke etmişti. Sıla'nın bu yeni imaji takipçileri tarafından eleştirilmişti.

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Ahmet Kural’la birlikteliğinin son demlerinde sürekli saçlarını değiştirmesiyle gündemde olan ünlü şarkıcı, yaklaşık 3 saat kaldığı kuaförde saçlarını boyattı.



Sıla, Kural’ın kendisine tokat attığı yönündeki iddialarla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.