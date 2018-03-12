Sıla ve Ahmet Kural çifti magazin dünyasının en sürpriz aşklarından biri olmuştu.



Şarkıcı Sıla, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ne kadar büyük bir mutluluk içerisinde olduklarını gösteriyordu. Ancak bundan 1,5 ay önce ikilinin ilişkisi başladığı gibi sürpriz bir şekilde sona erdi. İlişkinin ise Ahmet Kural’ın Sıla’ya kıskançlıktan kaynaklı şiddet uyguladığı için bittiği iddia edilmişti.



Tüm bu söylentiler ve iddialar tazeliğini korurken Sıla, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla eski sevgilisi Ahmet Kural’a göndermede bulundu.

Hesabından 'Sıla' adını taşıyan bir kayık fotoğrafı paylaşan şarkıcı Sıla'nın bu karenin altına düştüğü not, Ahmet Kural'a bir mesaj olarak algılandı.



İşte o paylaşım:



“O kayığa binip gitmek öyle zor değil. Yüzüp de bilmeyenlere gelsin. Güzel haftalar”

Ahmet Kural geçtiğimiz günlerde Beyazıt Öztürk'ün programına katıldı. Program'a Beyaz'ın Ahmet Kural'a yaptığı Sıla göndermesi damga vurdu. Kısa süreli şok yaşayan Ahmet Kural ise durumu toparlamaya çalıştı.

'GURBETTE SILA ÖZLEMİ ZOR TABİİ'

Sohbet sırasında, Beyaz 'Gurbette sıla hasreti zor tabi' diyerek Ahmet Kural'a baktı. Sıla'yla ayrılıkları magazin gündemini sarsan Ahmet Kural ise, bu gönderme karşısında şaşırdı. Ancak durumu kısa sürede toparlayan Ahmet Kural, Çalgı Çengi filminde seslendirdikleri Sie Liegt In Meinen Armen şarkısını söylemeye başladı.

İşte o anlar: