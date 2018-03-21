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Okan Üniversitesi'nin düzenlediği ‘Okan'da Yılın En'leri 2017 Ödülleri'nin töreni önceki gün gerçekleştirildi. 18 kategoride ödüller sahiplerini buldu. ‘En İyi Kadın Şarkıcı’ ödülünü alan Sıla, “İşimizi ne kadar iyi yaparsak bizi daha da güzel günler bekleyecek” şeklinde konuştu.