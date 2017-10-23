Fiskos

Sıla'dan tehdit: Silin yoksa kötü olur!

23 Ekim 2017 Pazartesi, 10:36:37

  • 1 Sıla'dan tehdit: Silin yoksa kötü olur!
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    Şarkıcı Sıla, Asmalımescit’te bir mekan çıkışı fotoğrafını çeken muhabirlere tehditler savurdu.

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    Cadde'nin haberine göre, müzik kariyerinde 10’uncu yılı geride bırakan Sıla, önceki akşam kız arkadaşlarıyla Asmalımescit’te bir kulüpte buluştu. 

  • 3 Sıla'dan tehdit: Silin yoksa kötü olur!
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    Mekan çıkışı yürümekte zorlanan şarkıcı, yanındaki arkadaşının dengesini kaybedip yere kapaklanmasıyla şoke oldu.

  • 4 Sıla'dan tehdit: Silin yoksa kötü olur!
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    Arkadaşının yardımına koşan Sıla, bu sırada fotoğrafları çeken muhabirleri “O fotoğrafları sileceksiniz. Yoksa sizler için kötü olur” diyerek tehdit etti. 

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  • 5 Sıla'dan tehdit: Silin yoksa kötü olur!
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    Muhabirlerin “İsterseniz normal bir fotoğraf çekelim” sözlerine de “Ben model miyim. Hadi gidin başkasını çekin” diye karşılık verdi.

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Yorumlar 34
  • Misafir 2 saat önce
    ünlü olmadan çekin diye neredeyse gazetecilerin önüne atlarlar hafiften ünlü gibi olunca da ne çekiyorsun... çekmezlerse unutulur gidersin bu günleri mumla ararsın
  • Misafir 2 saat önce
    Kadın haklı çekmeyin herşeyi çekmek zorunda mısınız. Düşen bir kadını çekip yayımlamak çok mu hoşunuza gidiyor.
  • Misafir 2 saat önce
    çok şükür ki bu kadını dinlemiyorum :)
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