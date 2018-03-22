Makaron'un haberine göre, çıkışta muhabirlerle ayak üstü sohbet eden şarkıcı Sıla, çok yoğun bir konser trafiğinin olduğunu söyledi. Ahmet Kural’dan ayrıldıktan sonra Okan Can Yantır ile birlikte olduğu iddia edilen şarkıcı, bu yöndeki soruları yanıtsız bıraktı.

Bu Konu İle İlgili Haberler