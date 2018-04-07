Milliyet'in ahberine göre; Sıla, sekiz ay birlikte olduğu sevgilisi Ahmet Kural’dan ayrıldıktan sonra adının aşk dedikodularına karıştığı işadamı Okan Can Yantır’la önceki akşam Cihangir’de objektiflere takıldı. Yantır ve şarkıcının aşkları bu şekilde belgelenmiş oldu.



Baş başa yemek yiyen ikili, dışarıda gazetecilerin beklediğini öğrenince mekandan ayrı çıkıp, aynı otomobile bindi. Sıla’nın sahibi olduğu araca önce Yantır, ardından da şarkıcı bindi. Şoförün kullandığı otomobil içinde birlikte görüntülenen çiftin morali, flaşlar patlayınca bozuldu. Elleriyle yüzlerini saklamaya çalışan sevgililer, Sıla’nın Kalamış’taki evine gitti.

Bu Konu İle İlgili Haberler