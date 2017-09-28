Sıla kuaföre eşofmanla girdi kotla çıktı

Eşofman altı-bluz kombiniyle salaş bir görüntü çizen şarkıcı, bir kadın kuaförüne girdi. HT Magazin'in haberine göre, içerde 1 saat kalan Sıla, kot pantolon-tişört-ceket kombiniyle dışarı çıktı.

Ünlü popçu, sevgilisi Ahmet Kural’ın evine taşındığı haberleriyle ilgili soruları, “Konuşmak istemiyorum” diyerek geçiştirdi.