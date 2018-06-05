HT Magazin'de yer alan habere göre, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen, organizasyonunu Rus-Türk İşadamları Birliği’nin üstlendiği konser öncesi ünlü şairin kabrini ziyaret edip mezara karanfil bırakan Sıla, ziyaret sırasında çektirdiği kareyi, “Ölümsüz ve zamansız Nâzım Hikmet’in muhterem hatırasına hürmet ve minnetle...” notuyla takipçileriyle paylaştı.

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