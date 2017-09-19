Sıla'nın evine hırsız girdi!

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Hırsızlar Sıla’nın peşini bırakmıyor. Üç yıl önce orkestrasının enstrümanlarının bulunduğu araç Üsküdar’da soyulmuş, ünlü şarkıcı sosyal medyadan çağrı yaparak enstrümanların bulunmasını istemişti. Sıla, turnede olduğu dönemde bu kez evine hırsız girdi.